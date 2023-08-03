Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun bir televizyon programında alçak orman arazileri hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Cook yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Ataoğlu’nun ülkeye yatırım yapmak isteyenlerin sayısının arttığını ve kendilerine "cazip" fırsatlar sunacaklarını söylediğini belirterek, kültürel miras olan çevrenin “kapalı kapılar ardında peşkeş çekilmesine” müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

İlgili yasada değişiklik yapılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Cook, Bakan Ataoğlu'nu Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı arazisi hakkında da eleştirdi.

Cook açıklamasında, yeni yatırımcıların kimler olduğunu sorarak, orman arazileriyle ilgili beyanda bulunulurken bakanlıktan görüş alınıp alınmadığını öğrenmek istediklerini vurguladı.