"En İyi Belgesel" dalında Oscar Ödülü alan ilk Hint yapımı belgesel Filler Aşkına'nın yapım ekibine, belgesele konu fillerin bakıcıları Bomman ve Bellie tarafından tazminat davası açıldı.

BBC'nin haberine göre, belgeselin başrolünde yer alan Bomman ve Bellie çifti, kendilerine verilen maddi destek sözünün yerine getirilmediği gerekçesiyle yönetmen Kartiki Gonsalves ve yapım şirketi Sikhya Entertainment'a dava açtı.

Belgesel sayesinde tanınan çift, filmin yapım ekibinin kendilerine ev satın alma ve finansal destek sağlama sözü verdiğini ancak bunların hiçbirini yerine getirmediğini iddia etti.

Bomman, BBC Tamil'e yaptığı açıklamada, "Gonsalves bizimle ilgili kısa bir belgesel yapacağını söyledi. Filmin ödül kazanacağına dair hiçbir fikrimiz yoktu. Yalnızca dediğini yaptık." dedi.

Çift yapım ekibinden para almadıklarını söyledi

Filmin yapım ekibinden herhangi bir ücret almadıklarını vurgulayan çift, çekimlerdeki masraflarını da kendi ceplerinden ödemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Çift ayrıca, Gonsalves'e verdikleri 40 bin rupilik (yaklaşık 13 bin lira) borcu hala geri alamadıklarını söyledi.

Yasal tebligatta, film ekibinin ticari kazançlarından adil şekilde yararlanamadıklarını belirten çiftin, 20 milyon rupi (yaklaşık 6,5 milyon lira) tazminat talep ettikleri aktarıldı.

Duruşma tarihi henüz belirlenmedi.

Yapım ekibi iddiaları yalanladı

Filmin yapım ekibi ise BBC Tamil'e yaptıkları açıklamada, iddiaları yalanlayarak belgeselin hikayesine katkıda bulunan herkese "derin saygı" duyduklarını ifade etti.

Yönetmen Gonsalves ve Sikhya Entertainment, ortak yaptıkları açıklamada, tüm iddiaların "asılsız" olduğunu belirterek belgeselin başarısının "milli bir gurur" olduğunu vurguladı.

Nilgiri'de çekilen belgesel, Bomman ve Bellie çiftinin, yaşamlarını Raghu adında yaralı bir fil yavrusuna adamalarını konu ediniyor.