Örtülü belası!

Bütün bu söylemlerin seçim öncesi ortaya çıkması aslında kötü değil iyidir bile...

Çünkü her seçim öncesinde siyasiler yanlarında medya ve mensuplarını ister!

Zannederler ki medya iyi yazınca oylar akacak, yazmazsa vah ki ne vah...

Aslında yok böyle bir şey!

Belki bazıları algı operasyonları yaratmak isteyebilirler ama bu halk da o kadar ahmak değildir...

Küçük bir ülkeyiz, hangi siyasetçinin ya da medya mensubunun ne olduğunu bilmeyen de yoktur!

Biz her zaman şunu söyleriz;

Medya ve mensupları siyasilerin kucağına oturdukları andan itibaren bağımsızlıklarını kaybederler...

Ve bu bir gelenek haline gelir, her seçim öncesi çeşitli arayışlar başlar!

Gayet tuhaf bir durumdur bu...

Bir medya mensubu nasıl olur da kendi fikirleri dışında siyaset yapanlara malzeme olurlar!

Bu artık vicdan meselesini filan geçmiştir...

İyi ve dikkatle okurlar biraz arşiv karıştırsalar, medyanın siyasilerle çarpık ilişkilerini hiç de zorlanmadan anlayabilirler!

Hele de kelime aralarında siyasilere sürekli destek vermeye çalışıp, kendi yazdıklarına bile inanmayan kusura bakmasınlar sözde medya mensuplarının ise giderek artması endişe vericidir...

...

Nur Nadir önceki gün garip bir iddia attı ortaya...

Yanında çalışan bazı medya mensuplarına Akıncı örtülüden para veriyormuş!

Aslında bu bir muammadır...

Muamma olmaması için Nur hanım bunların kim olduğunu da açıklamak gibi bir zorunlulukla karşı karşıyadır!

Örneğin gazetesinden son zamanlarda ayrılan çalışanların bununla bir ilgisi var mıdır?

Konuyu daha açarsak;

Bu meslektaşlar niye gazeteden kaçmıştır!

Ya da kaçtıkları için sorumlu olarak Akıncı’yı mı zan altında bırakmak istemiştir...

Ha keşke Nur hanım hem kendi çalışanlarına hem de Akıncı’yı zan altına sokan açıklamalar yapmak yerine bunu deşifre yöntemi ile yapsa en azından bizim mesleğe de büyük bir katkı sağlamış olurdu!

Şuna inanıyoruz ki gazeteden birer birer kaçan çalışanların sebepleri günü gelince ortaya çıkacaktır...

...

Bu olayda Akıncı doğru olanı yapmış ve kendisini arattırarak detay istemiştir...

Sonra da yapılan görüşmede Nur hanımın kendisini kastetmediğini ifade etmiştir!

Karşılıklı sevgi ve saygı söylemleri ise komediden öte bir şey değildir...

Ayrıca bu vatandaşı da ahmak yerine koymakla eş değerdir!

Sonuçta bizde örtülü ödenekler amacından çoktan çıkmış ve tam bir baş belası haline gelmiştir...

Aslında örtülü dedikleri vatandaşın cebinden çıkan paralardır!

Bazı bakanlıklarda da hangi amaca hizmet ettiği bilinmeden kullanılır ve ne yazık ki bunların bir çoğu tamamen siyasi rant niteliğinden öteye gitmez...

Neymiş efendim hasta olanlara veriliyormuş!

Ya da bazı gelir düzeyi düşük öğrencilere...

Ya da okuyan öğrencilere!

Arkadaş bu nasıl bir devlettir ki bir türlü sosyal olamamış ve yardıma muhtaçlara artık ne ise siyasilerin kaderine terkedilmiştir...

Bu konuda kendimizi kandırmayalım lütfen!

Bu arada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasetçi-medya ilişkilerine lütfen çok dikkat ediniz...

Perde önünde ve gerisinde öyle şeyler yaşanacak ki siyasiler sırf seçilmek için medyayı bir maşa olarak kullanacak, hatta devletin kaynaklarını medyaya akıtacaklardır!

Makamlar bu kadar mı gözünüzü kararttı yani...

Akıncı’nın şovu korkuttu!

Seçim süreci hızla devam ederken Cumhurbaşkanı Akıncı’nın adaylığın açıkladığı salondaki kalabalık ve coşku rakipleri ürküttü...

Dün bu konuda çeşitli siyasilerle ve sempatizanlarla görüşme imkanı bulduk genelde düşünce profesyonel çalışma olarak değerlendirildi!

Kalabalıklar seçim sonuçlarını ne kadar etkiler geçmişte bunun sonuçlarını çok yaşadık, hayal kırıklıklarını gördük ama daha yarışın çok başındayız ve kalabalıklara değil de elle tutulur görüşlere önem vermek gibi de bir sorumluluğumuz vardır.

Şu anda Akıncı seçime en hazır aday olarak görülüyor, bunu da bir yerlere yazmakta yarar vardır...

Maraş yine seçim malzemesi!

Seçim sürecinde belli ki Kapalı Maraş hikayelerini yine fazlasıyla dinleyeceğiz...

Geçen seçimlerde de ondan öncekilerde de zaten çok dinlemiştik!

Burada arşivlere bakmak öyle değerlendirme yapmak gerek...

Hatta bilgisi olmayanları da bilgi sahibi yapmak bir yurttaşlık görevidir!

Gözümüzün içine baka baka makam kapmak isteyenlere fırsat verirsek vay halimize...

Sonuçta sadece kötü siyasetçi değil kötü seçmen de bol miktarda içimizde vardır!

Akıncı-Erhürman kavgası Tatar’a yarar...

Hepsi dostumuz arkadaşımız sevdiğimiz insanlar...

Ama sosyal medyadaki tartışmalara bakında neden bu kadar gözlerinin döndüklerini de merak etmiyor değiliz!

İki sol aday Akıncı ve Erhürman sempatizanlarının birbirlerine acımasızca eleştirmesi, hatta bu konuyu abartarak paylaşımlarda bulunması ne yazık ki zaten bıkkın olan seçmeni çileden çıkarmaya yetiyor...

Ayrıca Ersin Tatar’ın ekmeğine ballı kaymak sürüyor!

MESAJ KUTUSU

Sayın Saffet BARUTÇU, Salı günü yapılması gereken müdür muavini mülakat sınavının Perşembe gününe ertelenmesi Kalkınma Bankası içinde infialle karşılandı. Bunun için geçerli bir nedeniniz var mı, varsa açıklayın lütfen!

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Sayın Erdal ONURHAN, Kıb-Tek faturaları bu ay geçen aya göre biraz yüksek çıkınca toplu bir şikayet yoğunluğu yaşanmaya başladı. Teknik bir hata olup olmadığını araştırmakta yarar görüyoruz. Nedense bazıları meyhane parası öderken acımıyor ama konu elektrik olunca asaplar bozuluyor...

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Sayın Ali KARAVEZİRLER, Değirmenlik Belediye sınırları için bazı büyük fabrikaların dere yataklarına yapıldığı belirlenmiş ve kara kara düşünmeye başlamışsınız. Bakalım kılıcınızı nasıl kullanacaksınız merakla bekleyeceğiz!

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Sayın Emrah YEŞİLIRMAK, bölgenizde ensesi kalın bir vatandaş belediye çalışanlarının üzerine traktör sürünce kodesi boylamış ama şikayetçi olmamanız için bazı bakanlardan baskılar yapıldığını öğrendik. Bakalım siyaset mi yoksa emekçilere sahip olmak mı ipi göğüsleyecek!

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Sayın Hasan TÜRKÖZ, Zirai Levazım’da müdürlük terfisinin çalışanları epey kızdırdığı konuşuluyor. Onların maaşlarından yüzde 30’lara varan kesinti yapılırken yüksek maaşınız bir hayli tartışılacak gibi geliyor bize, hadi bakalım hayırlısı...

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Sayın Kemal DÜRÜST, ilk yerel seçimlerde bağımsız olarak aday olabileceğiniz konuşulmaya başlandı. Bu arada bazı partiler de aracı vasıtasıyla nabzınızı ölçmeye başlamışlar, bakalım sizi hangisi kandıracak!

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Sayın Hüseyin ÖZGÜRGÜN, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken kısa bir süre sonra Lefkoşa’dan önemli bir konuğunuz olacak ve sizden destek isteyecek. Daha da ileri gidersek sizden özür bile dileyebileceğini öğrendik, sürprize hazır olun deriz!

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Sayın Kemal Deniz DANA, Binboğa Yem Fabrikası’na atanması beklenen yönetim kurulu başkanı konusunda üzerinizde büyük bir baskı oluşturulduğunu duyduk. Bu konuda sırtınızın ne kadar kalın olduğunu bilmiyorlar mı acaba dersiniz!

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Sayın Aytaç ÇALUDA, son günlerde hükümetin bozulması yönündeki açıklamalarınız bazı partililer arasında tepki ile karşılanmaya başlandı. Zira bir çoğu hükümette olmanın faydalarını yeteri kadar değerlendirmemiş olsa gerekler değil mi?

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Salın Ersin TATAR, Londra ziyaretine ha keşe hiçbir basın mensubunu götürmeseydiniz. Gidecek olanlar bir hayli memnun ama listeye giremeyenler hem de seçim sürecinde başınızı epey ağrıtacağa benziyor, bizden uyarması!

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Sayın Hasan SUNGUR, imar planı konusunda K.T. Müteahhitler Birliği ile ayrı düşmeniz de sektörü bir hayli hırpalayacağa benziyor. En iyisi bir masa etrafında oturun sorunlara ortak çözüm üretmek. Bakalım ezeli rakibiniz ile barış ateşini yakabilecek misiniz!