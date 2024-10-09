Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, törene ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Yozgatlıgil, dört ayrı kampüsü bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin eğitim alanındaki güçlü konumuna ve geleceğe yönelik vizyonuna vurgu yaptı.

Rektör Yozgatlıgil, her kampüsün kendi ihtiyaçlarına göre belirlediği önceliklerin önemine dikkat çekerken, ODTÜ’nün eğitim sistemini dünya genelindeki örnek sistemler arasında konumlandırmanın ve öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımını artıracak fırsatlar yaratmanın hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Tören, açılış konuşmalarının ardından Sermin Dikmen Töre ve Tuğrul Enver Töre opera dinletisi ve Gözdem İlkay'ın piyano performansı ile devam etti.