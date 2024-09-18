Aşırı yağış ve sellerle Doğu ve Orta Avrupa’da en az 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Boris Fırtınası İtalya'yı etkisi altına almaya başladı. Ülkenin büyük bir bölümü için güçlü yağış, rüzgar ve sel uyarıları yapıldı.

İtalya'da Abruzzo bölgesinin merkezi Pescara'da halihazırda su baskınları bildirildi.

Boris Fırtınası, bu hafta Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Avusturya'nın bazı bölgelerinde en az 21 kişinin ölümüne yol açtı.

Su baskınlarının hayatı durdurduğu Polonya’nın Nysa şehrinde tahliye kararı alındı.

44 bin kişinin yaşadığı şehrin Belediye Başkanı Kordian Kolbiarz, kent halkına yüksek yerlere gitme çağrısı yaptı. Kentin yakınındaki gölün taşabileceği endişesi dile getiriliyor.

Şu ana kadar Romanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Avusturya'da ölümler kaydedildi. Fırtınanın geçtiği yerlerde ölümlere yol açması sonrası, güzergahı üzerindeki diğer ülkeler de alarma geçti.

Slovakya'da da Tuna Nehri'nin taşması, başkent Bratislava'nın eski kent bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Yerel medya su seviyesinin 9 metre yükseldiğini bildiriyor.

Macaristan da oluşabilecek sellere karşı hazırlanıyor. Tuna Nehri'ne paralel 500 km’lik hatta önlemler alınıyor.

Nehrin her 24 saatte yaklaşık bir metre yükselmesi sonrası, Budapeşte belediyesi set çekilebilmesi için kum torbası dağıtmaya başladı.

Budapeşte ile Viyana arasındaki trenler de iptal edildi. Başbakan Viktor Orban, X'ten yaptığı paylaşımda “Aşırı hava koşulları ve devam eden seller nedeniyle" tüm uluslararası yükümlülüklerini ertelediklerini duyurdu.

Şu ana kadar en yüksek yağış miktarı Çek Cumhuriyeti'nde kaydedildi.

Ülkenin kuzeydoğudaki Jesenik kasabasına, Perşembe sabahından bu yana 473 mm yağmur yağdı ki bu ortalama aylık yağışın beş katına karşılık geliyor.

Çek itfaiye teşkilatı, halka musluklardan su içmemesi çağrısı yapıyor.

Avusturya'nın St Polten kasabasına son dört günde, 1950'de kaydedilen en yağışlı sonbaharın tamamından daha fazla yağmur yağdı.

Başbakan Karl Nehammer, ordunun da fırtınadan etkilenen bölgelere yardım için çalıştığını söyledi.

Romanya’nın doğusunda da köyler ve kasabalar sular altında kaldı.

Slobozia Conachi Belediye Başkanı Emil Dragomir, ülke medyasına selin yıkıcı bir etki yarattığını anlattı:

"Burada olsanız, anında ağlamaya başlardınız. İnsanlar çaresiz, hayatları boyunca çalıştıkları her şeyi kaybettiler. Sadece üzerlerindeki kıyafetleri kalan insanlar var.”

- Boris Fırtınası bundan sonra nereye gidecek?

Sel sularının çekilmesinin birkaç gün sürebileceği kaydediliyor. Selden etkilenen bölgeler için hava durumunun hafta ortasından itibaren düzelmesi bekleniyor.

Boris Fırtınası ise güney yönlü olarak İtalya'ya doğru ilerliyor. Ülkenin kuzeyinde yoğun yağış beklentisi var.

Emilia-Romagna bölgesi 100-150 mm ile fırtınanın getirdiği yağıştan en çok etkilenen bölge olacak.

Orta Avrupa'da görülen rekor yağış, iklim değişikliği de dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklandı.

‘Mükemmel fırtına’nın gerekçesi olarak kutuptan gelen çok soğuk hava ile Akdeniz’den gelen sıcak havanın çarpışması gösteriliyor.