Larnaka-Oroklini köyü mezarlığında önceki gün ele geçirilen büyük miktardaki mühimmat arasındaki G-3 tipi askeri tüfeğin Türk menşeli olabileceği iddia edildi.

Fileleftheros “Oroklini Cephaneliği: Savaşa Hazırlanıyorlardı… Mezarda Saptanan G3 Muhtemelen Türk Menşeli” başlığıyla manşete çektiği haberinde G-3 tüfeğinin “Türk menşeli olduğu” iddiasını “Alman üretici firmasının, aralarında Türkiye’ni de bulunduğu başka ülkelere de bu tip tüfeği üretme izni vermiş olmasına” bağladı.

Bu iddianın doğru olup olmadığının, bulunan cephane üzerinde yapılacak uzman araştırma sonrasında ortaya çıkacağına da dikkat çeken gazeteye göre mezarda bulunanların dökümünü de verdi.

Buna göre, bir RPG ve iki mermisi, bir G-3 askeri tüfeği, üç plastik mermi itici ambalajı, cep telefonu monteli tahrip gücü yüksek (TT, Semtex-H ve C4) el yapımı patlayıcı, Springfield tipi bir tabaca, hareketli parçaları olmayan bir SİG SAUER tipi tabanca, demonte halde bir av tüfeği, Sig Sauer ve av tüfeğine ait 500 adet 9 mm’lik ve 7.62’lik mermi ve fişek.

Gazete konuyla ilgili yakalanan iki kişi hakkında mahkemeden 8’er gün tutukluluk emri alındığını ve ele geçirilen mühimmatın sahibi çetenin bu dönemde saldırı planladığına inanıldığını haberine ekledi.