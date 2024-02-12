ONLAR SUSUYOR SİZ AÇIKLAYIN !…

Gazetemizin geçen haftaki manşetinde yeniden gündeme getirdiği yaklaşık 10 yıl önce dönemin DP Saymanı ve şuanda DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu tarafından ilgili tarihte yaklaşık 1 Milyon sterline tekabül eden TL çekleri tek imza ile Hüseyin Tüfekçi’ye verme haberi ülke siyaset gündeminde bomba tesiri yaparken olayın tarafları aradan geçen uzun süreye rağmen sessizliğini korumaya devam etti.

KIBRIS MANŞET olarak Kıbrıs Türk Kamuoyu adına DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu ile Müteahhit Hüseyin Tüfekçi’nin açıklamaktan kaçındığı bilgileri, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal ile Genel Müdür İnanç Babaliki’ye soruyoruz ve cevaplarını bekliyoruz.

1 - Hüseyin Tüfekçi ve/veya aile bireylerine ait şirketlere Demokrat Parti İktidarlarında ne kadar kredi kullandırıldı ?

2 - Hüseyin Tüfekçi’nin kız kardeşi ile kızına ait gözüken ancak fiiliyatta Tüfekçi Gruba ait olan Akbel İnşaat Sanayi ve Turizm Şirketi Limitede kaç milyon dolar kredi kullandırıldı ? Bu kredilerde Hasan Tosunoğlu’nun imzası ve/veya onayı ve/veya etkisi oldu mu ?

3 - Lefke Avrupa Üniversitesi içerisinde 1000 yataklı lüks bir yurt işletmesinin sahibi olan Akbel İnşaat Sanayi ve Turizm Şirketi tesisi kiraladığı Kredi ve Yurtlar Kurumundan her ay milyonlarca lira kira geliri elde ederken size ne kadar taksit ödemesi yapıyor ? Taksit ödemeleri konusunda sıkıştırılmaması yönünde DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun baskısı var mı ?

4 - Bu ve diğer kredilere hiç bir ödeme yapılmadığı iddiaları doğruysa tahsilat için hiçbir girişim yapıldı mı ? Yapılmadıysa neden yapılmıyor ? Tahsilatla ilgili ileri işlem yapılmaması için Hasan Tosunoğlu’nun telkin ve/veya baskısı mevcut mu ?

5 - Banka hesaplarından her ay Milyonlarca sterlinlik ödemeler yapıldığı iddia edilen Akbel İnşaat Sanayi ve Turizm Şirketi Ltd’in kalkınma bankasına hiçbir ödeme yapmadığı iddialarına rağmen konu krediyle ilgili hiçbir işlem yapılmamasının özel bir nedeni var mı ? Bu noktada Hasan Tosunoğlu’nun baskısı mevcut mu ?

6 - Hüseyin Tüfekçi ve/veya aile bireylerine ait şirketlerin kullanmış olduğu ancak hiçbir geri ödeme yapılmadığı iddia edilen kredilerle ilgili herhangi bir ileri işlem düşünceniz var mı ? Eğer yoksa bunda DP yönetiminin veya DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun etkisi var mı ?