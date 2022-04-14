Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Birileri bu sıralar Başbakana sağlam gaz veriyor…
Ankara’ya karşı boyun eğme, dik dur mesajları veriyor!
Sucuoğlu bu oyuna düşmez düşüncesindeyiz…
Yaptığı her açıklamada Anavatan’ı dilinden düşürmeyen bir Başbakan hem de Ankara’dan da randevuyu almışken niye kendini uçuruma atsın ki!
Aslında Sucuoğlu’nun Ankara ziyaretinde sadece Maliye Bakanı Sunat Atun vardı ancak akıllılık edip hükümet ortaklarını da yanında istedi, kabul gördü ve en azından bir takım kararlar alınacaksa da buna ortaklar da dahil edildi…
Zira dikkat edin, şu sıralar en fazla eleştiriyi kendisi alıyor!
Sanki de tek başına hükümetteymiş gibi…
Oysa yük sadece kendisinin değil, hükümet ortaklarını da omuzlarındadır, zaten de öyle olmalıdır!
…
Bugün imzalanacak işbirliği protokolü hayati öneme sahiptir…
Bu sadece hükümetin kaderini değil tüm ülke insanının geleceğiyle alakalıdır!
Ya bu deveyi güdeceğiz ya da bu diyardan gideceğiz meselesi yani…
Ama inancımız odur ki Ankara ile imzalan protokollerde muhalefet hatta sendikaların da olması, onların da onayının alınması protokollerin uygulamaya geçmesi için elzemdir!
Bugün imzalanacak olan protokolden sonra hele de maddeler açıklandıktan sonra ne olacak biliyor musunuz?
Yer yerinden oynayacak…
Hükümetin işi daha da zora girecek!
Zira daha önce yerine getirilmeyen 54 maddenin şimdi 80 küsur maddeye çıkarıldığı konuşuluyor…
Elbette imzadan sonra en azından bir süreliğine kaynak sıkıntısı giderilecek ama maddelerin uygulamaya geçmesinde büyük sıkıntılar yaşanacak!
…
Başbakan Sucuoğlu bugün sadece protokole imza atmayacak…
Hatırlarsanız yeni kabine kurulduğunda Ankara ile büyük bir kriz yaşanmıştı!
Ankara’nın onay verdiği liste değiştirilince büyük sorun yaşanmış ve bakan yapılan Hasipoğlu, saçma bir gerekçeyle yeniden parti genel sekreterliğine gönderilmişti…
Bu krizin gerekçeleri de masaya yatırılacak!
Ankara sitemlerini iletecek ve yeni bir kabine listesi Başbakanın önüne konulacaktır…
Zaten bazı sıkıntılı isimlerin olduğu bir süredir ortalıklarla dolaşıp duruyor!
Başbakan yeni listeyi alıp cebine koyacak ve şimdi olmasa da önümüzdeki ay içinde kabinede değişikliğe gidecektir…
Zaten kendisi de söylememiş miydi?
Bu kabine 5 yıllık bir kabine değildir diye…
Çünkü yeni protokol maddelerinin hayata geçmesi de kendine daha yakın bakanların olması ile ancak uygulamaya başlayabilir!
Bu arada yeni listeden sonra UBP içinde yaşanabilecek olanları şu anda düşünmek bile istemiyoruz…
…
Bugünden itibaren KKTC’de yeni bir dönem başlayacaktır…
Başlamak da sorundadır!
Daha 40 günlük olan hükümet bu güne kadar inşallah ile maşallah ile günü geçirmiştir…
Bu konuda en fazla da Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin içinde bulunduğu duruma üzülüyoruz!
Hani şu yılan hikayesine dönen ilaç eksikliği var ya…
O makamda şimdi kim olsa aynı durumda olacaktı!
Eksik ilaçlar konusunda yaşanan en büyük sıkıntı tek kelimeyle parasızlıktır…
Para yoksa ilaç da yoktur!
İlaç yoksa da sağlık da yoktur…
Bakan iki ay önceden ilaç sözü verse de yeterli kaynak olmadığından sözünde duramamış ve hala daha yeni ilaç ihalesine çıkılacağından söz edilmektedir!
Ayrıca ilaç yokluğu sadece bakanlığın değil tüm hükümet edenlerin sorunudur…
Ali bey ne yapsın yani!
Hazine tamtakır ise gidip caminin önünde mendil mi açsın…
…
Aynı sıkıntı Tarım Bakanlığında da yaşanmaktadır…
Bakan Oğuz diyor ki;
Bu bütçeyle bakanlık yürümez…
Çünkü fiyatlar uçtu, kaynak yok, kasada arpa alacak tek kuruş bile yok!
Tabi ki artık bizde yaşanan sorunlar bakanlıkların değil tüm hükümet edenlerin sorunu hale gelmiştir…
Ankara’da imzalanacak protokol tüm sektörler için hayati önem taşımaktadır!
Protokol imzalanıp da kaynak gelirse ne ala…
Ama imzalarının arkasında durmazlarsa da vay halimize!
MESAJ KUTUSU
Sayın Ali PİLLİ, Sağlık Bakanlığı’nın ilaç ihalesini kazanan ama ilaçları getirmekten vazgeçen şirket hangisi, gerekçeleri nelerdir, bu konuda yasal haklarınız yok mudur? Bu arada eksik kuvöz konusunda soruşturma başlatacağınızı söylediniz ama hangi soruşturmanın arkasında durdunuz o da ayrı bir tartışma konusu değil mi?
…
Sayın Ünal ÜSTEL, boşalacak olan müsteşarlık konusunda parti içinde ciddi bir kavga başladı diye duyduk. Size kalırsa kolay olacağı söyleniyor ama seçim kaybedenlerin bu makama gelmesi için yoğun bir mücadele yaşandığı söyleniyor. Allah sabırlar ve kolaylıklar versin artık…
…
Sayın Faiz SUCUOĞLU, Ankara ziyaretinizde hükümet ortaklarınızı da yanınızda götürmeniz gayet mantıklı ve yerinde bir karar oldu. Zira bütün memleket meseleleri bu sıralar tamamen sizin omuzlarınıza yükleniyordu…
…
Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, önümüzdeki günlerde Kıbrıs sorunu ve Maraş ile ilgili sizin bildiğiniz ama başka kimsenin bilmediği sürpriz gelişmeler yaşanacağı konusunda bazı duyumlar almaya başladık. Bir oldubittiye izin vermezsiniz değil mi?
…
Sayın Redif NUREL, DP Genel sekreterlik seçimlerinde sizin desteklediğiniz adayın kazanması parti içinde epey yankı yarattı diye duyduk. Aktif siyasete devam etmek için iyi bir gerekçe olabilir değil mi? Hadi bakalım hayırlara vesile olsun!
…
Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, Ankara ile imzalanacak olan ekonomik iş birliği protokolünde emeğinizin hayli büyük olduğu ve günlerdir makamınızda sabahladığınızı duyduk. Gizli kahramanlar içindesiniz umarız gün gelir bunun karşılığını da fazlasıyla alırsınız…
…
Sayın Gülşah Sanver MANAVOĞLU, yerel seçimlerde LTB adaylığı için yeşil ışık yaktığınızı duyduk. Gayet de iyi bir isimsiniz partiden daha ziyade kamuoyu desteğinin yoğun bir kısmını almamanız için hiçbir neden yok…
…
Sayın Hasan TAÇOY, ülkedeki sigortalı sayısının yarı yarıya düşmesinin en büyük nedeni muhaceret affının bir türlü hayata geçirilememesidir. Bu konuda hükümet radikal kararlar almazsa ileride daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz…
…
Sayın Ersan SANER, bu hükümetten ümidini kesen muhalefet partileri artın sizin döneminizi aradıklarını dile getirmeye başladıklarına göre vardır bir bildikleri değil mi? Bu arada yeni projeler üzerinde çalıştığınız söyleniyor, yakında fazlasıyla anılacağınızı duyduk…
…
Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, serbest çalışan hekimler olarak ülkede yaşanan hasta bakmama ve ilaç eksikliği konusunda fazlasıyla sessiz kaldığınız gözlemleniyormuş. Artık bıkıp usandınız mı yoksa pek yakında sahneye çıkacak mısınız?
…