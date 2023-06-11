Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta yaya çarparak olay yerinden kaçan araç sürücü zanlı Vural Kılıçoğlu Güzelyurt Polis ekiplerinin yürütütüğü soruşturma neticesinde tespit edilerek tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Aziz Alemdar olayla ilgili bulguları aktardı. Alemdar 9 Haziran 2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt’da Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Özgürlük İlkokulu önlerinde, güney istikametine doğru seyreden plakası ve sürücüsü meçhul araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya batı istikametinden doğu istikametine doğru yaya olarak geçmekte olan Ayşe Göktemiz’e çarpıp şöförün oly yerinden kaçtığı bilgisini aldıklarını söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan Ayşe Göktemiz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındığını ve tedavisinin halen sürdüğünü belirtti. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine Güzelyurt polis ekiplerinin kapsamlı soruşturma başlattığını kamera görüntülerini temin ederek söz konusu aracın, JN 498 plakalı araç sürücüsü Vural Kılıçoğlu olduğunu tespit etmeleri üzerine zanlıyı mahkeme emri gereğeri tutukladıklarını aktardı.

Polis memuru Aziz Alemdar meselenin ciddi olduğunu halen daha kamera görüntülerinin incelendiğini zanlının beyanları olduğunu ve araştırılacağını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksaltı ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.