Haspolat Şehitleri Anıldı Haspolat Şehitleri Anıldı

Onbes Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci, göreve yeni atanan rektör Prof. Dr. Mustafa Menekay ve Genel Sekreter Meryem Birinci  ile birlikte bugün YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti..
Üniversitenin rektörlük görevine atanan Prof.Dr. Menekay Yödak Başkanı Prof. Dr. Aykut  Hocanın ile bir araya gelerek  hem bu zor dönemde başarılar dilediklerini hem de kendi görevleri hakkında da bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Menekay, YÖDAK Başkanı Hocanın'a  günün  ziyareti anısına da üniversitenin plaketini takdim etti.

Editör: Mehmet Mehmet