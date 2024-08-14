Onbes Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci, göreve yeni atanan rektör Prof. Dr. Mustafa Menekay ve Genel Sekreter Meryem Birinci ile birlikte bugün YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti..

Üniversitenin rektörlük görevine atanan Prof.Dr. Menekay Yödak Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ile bir araya gelerek hem bu zor dönemde başarılar dilediklerini hem de kendi görevleri hakkında da bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Menekay, YÖDAK Başkanı Hocanın'a günün ziyareti anısına da üniversitenin plaketini takdim etti.