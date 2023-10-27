Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenliğini savunma azminin Kıbrıs Türk halkına da ışık olduğunu belirtti.

Ömürlü, 29 Ekim mesajında şunları kaydetti:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, Türk Ulusu, demokrasi ve bağımsızlık idealleri doğrultusunda, en erdemli yönetim biçimi olan cumhuriyet rejimini ilan ederek, tüm mazlum uluslara umut ve yol göstermiştir. Bu önemli gün, Kıbrıs Türk halkı için de benzersiz bir ilham kaynağı olmuş, milli bilincin pekişmesine ve özgürlük ülküsünün canlanmasına vesile olmuştur. Emekli Astsubaylar Derneği olarak, bu tarihi günde, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Kurtuluş Savaşı'nın Kahramanlarının anısını saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.”

Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinin Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi olduğunu belirten Ömürlü, “Anavatan’ımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve KKTC’nin birlik ve beraberlik içinde, hürriyet ve bağımsızlık idealleri doğrultusunda yaşamasını temenni ediyoruz” dedi.