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Omurgasız siyaset yine hortladı

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

02 Ekim 2020, 01:50

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 10 gün kaldı.

Heyecan yok denecek seviyede.

Kimsenin derdi Başkan seçimi değil gibi.

Halk umursamıyor, takmıyor, önemsemiyor.

Umursayan bir avuç siyasi.

Ve maalesef 40 yıllardır devam eden alışkanlıklar.

Gizliden gizliye omurgasız anlayış revaçta yine.

Çirkin tezgahlar kuruluyor.

İğrenç pazarlıklar yapılıyor.

İradeye şerh koyan şarlatanlar koşuşturuyor.

Ve ne acı ki herkes herşeyi biliyor.

Çünkü herşey ayan beyan göz önünde.

******

Katılım oranı %50 veya altı bekleniyor.

Bu rakam tehlikeli.

Tehlikeli yönü omurgasızların iştahını kabartması.

Çünkü seçmen azaldıkça oy satanlar değer kazanıyor.

Ve işte bu hesapla oyunu karaborsaya çıkaran var.

Ayni şekilde oy ticareti için bütçe hazırlayan da var.

Omurgasız siyaset devam ediyor yani.

Omurgasız siyasetçiler de tabi.

O omurgasızlar ki ticaret yapacak.

O omurgasızlar ki iradeye ipotek koyma hevesinde.

******

Anlayacağınız eski moda alışkanlıklar devam.

Oy satın almalar, oy satmak gibi.

Bunlar işe yaramayacak demek isterdim.

Okurumun moralini yükseltmek isterdim.

Ama emin de değilim açıkçası.

Çünkü belli ki kimileri daha dersini alamamış.

Hala daha eski moda anlayıştan kurtulamamış.

Bu yüzden beklenen ötesinde oy dağılımı görürsek şaşmayın.

O beklenen ötesindeki her oy bedeli ödenmiş oy.

*****

Omurgasızlığa dur demedikçe bu oyun böyle sürer.

Siyaseti ticaret göreni def etmek lazım.

Halka değil, cebine hizmet edeni imha etmek lazım.

Susmamak, tepkisiz kalmamak lazım.

Yoksa biz şikayet ederiz, onlar malı götürür.

Biz bağırırız, onlar devleti soyar.

Biz yazarız, onlar rüşvet ve yolsuzluğa devam eder.

Bu yüzden susmayacağız.

Göreceğiz, duyacağız ve konuşacağız.

Her zaman, her daima.

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