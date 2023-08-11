“Omorfo” kökenli Rumların, II.Barış Harekatı'nı kınamak amacıyla etkinlik düzenleyeceği belirtildi.

Haravgi gazetesi “Omorfo” kökenli Rumların, kayıpların akıbetinin bulunması ve hayatını kaybedenler anısına dua için 16 Ağustos’ta, Güney Lefkoşa’daki “Faneromeni” Kilisesinde ayin düzenleyeceğini yazdı.

Habere göre, etkinlikte, sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Hacıavraam ile belediye meclis üyeleri de yer alacak.

Sözde “Omorfo Metroplitliği” papazı Kiriakos Papayiannis tarafından yönetilecek ayinde, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis ise konuşma yapacak.