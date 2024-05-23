Sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Haciavraam, Rum göçmenlere, geri dönüş hedefine ulaşılabilmesi için birlikte mücadele verilmesi çağrısında bulundu.

Haravgi gazetesi, sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Haciavraam’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de katıldığı, belediyenin yeni binasının açılışı töreninde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının devamı ve işgal altında topraklara geri dönüş mücadelesinin devamı” mesajlarını verdiğini yazdı.

Habere göre Haciavraam konuşmasında özetle, Rum göçmenlere, geri dönüş mücadelesinde birlik olmaları çağrısında bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise konuşmasında; “mevcut durumla hemfikir olmalarının ve adanın bölünmesini kabul etmelerinin söz konusu olmayacağını” belirtti.

Hristodulidis ayrıca; “işgal altındaki belediyeler için seçimlerde katılımın düşük kaldığını, bu durumun ise gerek mesajları vermediğini” vurguladı.