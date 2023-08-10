AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yabancı devletlerin KKTC'ye ofis açmalarını kıymetli bulduğunu söyledi.

Çelik, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın vatandaşlarına yönelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da konsolosluk hizmeti vermeye başlamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Çelik, yabancı devletlerin KKTC'ye ofis açmalarını kıymetli bulduğunu söyledi.

Rum tarafının Yunanistan ile yürüttüğü siyasetin, KKTC'yi eşit bir devlet olarak görmekten uzak olduğunu dile getiren Çelik, "Bunu çeşitli vesilelerle gördük. Her seferinde müzakere başlatıyorlar. Müzakereden kaçan onlar oluyorlar. Ama daha sonra gidip bunu Avrupa'da, belli mahfillerde başka türlü sunuyorlar." dedi.

Çelik, Akdeniz'in, Avrupa Birliği'nin (AB) basiretsiz kararının bedelini ödediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"O da Rumları, Avrupa Birliği uygulamalarına aykırı olarak tek taraflı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti altında bir korsan devlet şeklinde tutup Avrupa Birliği'ne almaları. Halbuki çözülmemiş sorun. Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir cumhuriyeti tek başına Rumlar temsil edemezler. Orada Türk tarafının buna bir onayı yoktur. Dolayısıyla ya aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de alacaksınız ya da bu müzakereleri sorun çözülünceye kadar erteleyeceksiniz. Şimdi ortaya çıkan tablo Avrupa Birliği'nin aldığı bu basiretsiz karar, ön yargılı karar, bütün bir Akdeniz'de herkesin bedel ödemesine yol açıyor. Burada Türkiye'nin geldiği nokta, artık iki eşit devlet olarak bu sürecin yürüyeceğidir."