“15 soruşturmayı tamamlayarak raporlarını yayımladı…62 kişiye hukuki bilgi verilerek veya idareyle teması sağlanarak yardımcı olundu”

Varol: “Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası ile ilgili düzenleme hayata geçirilmeli”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, geçtiğimiz yılın ilk ve ikici altı aylık dönemlerini kapsayan faaliyetleriyle ilgili raporu kamuoyuyla da paylaştı. Varol, dairenin görevini günün koşullarına göre ve etkin şekilde yapılabilmesi için Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası ile ilgili düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

-Raporlar

İlkan Varol’un paylaştığı, 35’inci ve 36’ncı dönem raporlarına göre, 2023’te 20 kişi haksızlığa uğradığı iddiasıyla Ombudsmana şikayette bulundu. Yine 2023’te bakanlıklar ve yerel yönetimlerle ilgili 22 şikayet başvurusu kabul edildi.

Daire 2023’te 15 soruşturmayı tamamlayarak raporlarını yayımladı. Ombudsman Yasası nedeniyle yazılı şikayetleri kabul edilemeyen 62 kişiye hukuki bilgi verilerek veya idareyle teması sağlanarak yardımcı olundu.

2023’te dava nedeniyle sonlandırılan başvuru sayısının 4, geri çekilen başvuru sayısı 16 olarak açıklandı.

Raporda, hakkında şikayet başvurusu yapılan bakanlıklar ve yerel yönetimler, “Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası, kaymakamlıklar ve yerel yönetimler ise, Lefkoşa Türk Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Girne Belediyesi, Lefke Kaymakamlığı” şeklinde aktarıldı.

-Varol

Ombudsman İlkan Varol, dönem raporlarında İtalya, İstanbul, Dubai’de gerçekleştirilen uluslararası temas ve toplantılara yer verdi, dairenin sorunlarına da değindi.

Varol, göreve başladığı 28 Mart 2022’de dairede 65 tane müracaat ve tamamlanmamış soruşturma olduğunu söyledi.

Az sayıda kadroyla çok sayıda başvuruya cevap vermeye çalıştıklarını, mevcut kadro sayılarının yetersiz olduğunu ifade eden Varol, soruşturmaların baş denetçi ve denetçiler tarafından yapıldığını ancak 4 denetçi kadrosunun boş olduğunu söyledi.

Dairenin kadrosunda hukukçuya yer verilmediğini de kaydeden İlkan Varol, Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası’nın günün koşullarına veya ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlendiğini, söz konusu değişikliğin yasallaşması için sürecin başlatılması gerektiğini vurguladı.

(RÇ/ŞEB)