Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Mehmet Öztürk Kumser’in, Sayıştay Başkanlığını şikayet ettiği dilekçesi hakkındaki raporu paylaştı, konunun yetkisi dışında olduğunu açıkladı.

Raporda, Kumser’in 25 Aralık 2023 tarihinde Yüksek Yönetim Denetçisine başvurduğu kaydedildi. Başvuruda “KKTC Sayıştay Başkanlığının ve Sayıştay Başkanı Sayın Osman Korahan’ın Sayıştay Başkanlığınca araştırılması ve/veya soruşturulması gereken konuları neticelendirilmediğini, görev ve yetkilerine aykırı davranarak makamın gereklerinin yerine getirilmediğini ve bu hususta yapılan dilekçelerine cevap alamadığı” iddia edilerek, konunun Ombudsmanlık tarafından soruşturulmasının talep edildiği kaydedildi.

İlgili yasa kapsamında Sayıştay’ın, Ombudsman’ın yetkisi dışında olduğu dile getirilen raporda, soruşturmaya yasanın cevaz vermediği kaydedildi.

Raporda ayrıca, “Bu madde de dikkate alınarak konu şikâyet Sayıştay Başkanlığına 15 Ocak 2024 tarihli yazı ile tarafımızdan gönderilmiştir” denildi.