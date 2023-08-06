Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleşen kazada 46 yaşındaki Mustafa Nergiz’in ölümüne neden olan Yıltan Kulle 45 gün süreyle cezaevine gönderildi. Zanlının geçmişte 2 kaza yaptığı, ayrıca 9 trafik suçu bulunduğu, Mustafa Nergiz’in ölümüyle sonuçlanan kazadan kısa bir süre önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Duruşmada olguları aktaran polis çavuşu Dilara İrdem, kazanın 19 Temmuz saat 20.45 sıralarında Esentepe-Bahçeli anayolunun 7-8'nci kilometreleri arasında meydana geldiğini söyledi. Polis, Yıltan Kulle’nin 122 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 900 plakalı araç ile Esentepe'den Bahçeli istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Nergiz yönetimindeki AC 642 plakalı traktörün arka kısmına çarptığını ifade etti.

Polis, çarpmanın etkisiyle yolun solundan yoldan çıkarak su kanalına düşen traktörün takla attığını,

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan traktör sürücünün kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, sürücü Yıltan Kulle’nin kazanın ardından gözaltına alındığını ve 3 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 14 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, zanlının geçmişte 2 kaza yaptığını, ayrıca 9 trafik suçu bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının Mustafa Nergiz’in ölümüyle sonuçlanan kazadan kısa bir süre önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğunu da belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.