(Kamalı Haber) - Haspolat- Taşkent anayolunda ölümle sonuçlanan kazaya neden olan 19 yaşındaki Mehmet Salih Ay bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis Çavuşu Yusuf Özenci mahkemede olguları aktardı. Polis, 13.11.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolu’nun 3-4'üncü kilometreleri arasında, Mehmet Salih Ay’ın yönetimindeki JU 988 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savrulduğunu ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet S.A. Bakr (E-38) yönetimindeki UV 357 plakalı kamyon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu JU 988 plakalı araç sürücü Mehmet Salih Ay ve araçtaki yolcular Sabri Baykuş, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca’nın yaralandıklarını ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıklarını belirtti. Polis, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca’nın ortopedi servisinde, Baykuş’un ise beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alındığını kaydetti. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 13 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca’nın taburcu edildiğini, Baykuş’un 23 Kasım’da beyin ölümünün gerçekleştiğini, 25 Kasım’da ise vefat ettiğini söyledi.

Polis, ağır yaralanmalı trafik kazasının ölümlü kazaya dönüştüğünü ve ağır ceza kapsamına girdiğini açıkladı. Polis, zanlının hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi olduğu için ülkede sıkı bağı olmadığını, okulun çok başında olduğunu ve kaçma ihtimali bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının 14 yıl hapis öngören suçtan yargılanacağını da belirterek, 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Polis, bu süre içerisinde tespit edilen yeni tanıklardan ifade alınacağını, Karayolları Dairesiyle Meteoroloji Dairesiyle yazışmalar yapılacağını kaydetti.

Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz etti. İtiraz üzerine teminat duruşması gerçekleştirildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.