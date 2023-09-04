Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Güzelyurt anayolu üzerinde 48 yaşındaki Hikmet Korkmaz’ın ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan Semra Yaslı bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Nadir Timuçin olayla ilgili bulguları aktardı. Timuçin, 1 Eylül 2023 tarihinde, saat 17.10 sıralarında, Girne - Güzelyurt anayolunun, Karşıyaka Güzelyalı Caddesi üzerinde zanlı Semra Yaslı’nın, yönetimindeki JR 359 plakalı aracı ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada gidişine göre yolun solunda bulunan Haseki Hürrem Sokak kavşağına geldiğinde, o esnada stadyum Caddesi üzerinden anayola giriş yapıp sağa Girne istikametine göre sol şeride geçen Hikmet Korkmaz’ın yönetimindeki VA 381 plakalı motosiklete çarptığını mahkemeye aktardı. Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Korkmaz’ın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Semra Yaslı’nın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesine yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının taburcu edildikten sonra tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis çavuşu Timuçin, bu süre içerisinde Meteoroloji ve Araç Kayıt Dairesi’ne yazı yazıldığını, zanlı ile Korkmaz’dan alınan kan örneklerinin alkol testi için analize gönderildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ilk tespitte müteveffanın ehliyetinin olmadığının görüldüğünü, bu yönde soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis çavuşu Nadir Timuçin, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler, beklenen kan örneği analiz raporu ve belgeler olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.