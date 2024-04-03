Ölümlü kaza... İşte mahkemeden detaylar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde 57 yaşındaki motosiklet sürücüsü Zihni Yılmaz hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan İrfan Hasret bugün Lefke’de mahkemeye çıkarıldı.

Trafik şubesinde görevli polis, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2 Nisan 2024 tarihinde saat 16.50 sıralarında, Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde, İrfan Hasret’in (E-39), yönetimindeki UM 946 plakalı çift kabin araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada 2. Selim Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve gerisinden gelen ambulansa yol vermek için yolun soluna geçip tekrar yola giriş yapan Zihni Yılmaz (E-57) yönetimindeki UE 564 plakalı motosiklete çarpıştığını söyledi. Polis, kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zihni Yılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis, kazanın ardından sürücü Hasret’in tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi. Polis, sürücüden kan örneği de aldıklarını belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.