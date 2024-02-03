Nergisli köy yolunda dün 16.30 sıralarında yaşanan kazada, 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre HH 602 plakalı salon araç ile seyreden Havva Ulusular (E-40) İnönü kontrollü yol kavşağına geldiğinde dur ve yol ver levhasına riayet etmeksizin, öncelik hakkını anayol üzerindeki trafiğe vermeden, dikkatsizce Gazimağusa- Lefkoşa Anayoluna giriş yaptı ve o esnada Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Kemal Süleymanoğulları (E-48) yönetimindeki VR 476 plakalı salon aracın önünü kapayarak çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan VR 476 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melek Süleymanoğulları (K-54), Melek Süleymanoğulları (K-93) ve HH 602 plakalı araç sürücüsü Havva Ulusular, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Melek Süleymanoğulları (K-93) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi görmekte olduğu Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve saat 22:30'da yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer şahıslar yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.

HH 602 plakalı araç sürücüsü Havva Ulusular’ın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.