Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Tam 36 yıldır bu topraklar üzerinde yaşıyoruz…
Bugüne kadar sadece medya sektörünün içinde bulunduk, başka bir işe de kalkışmadık!
Genelde de yazılarımızda eleştirdik, muhalif bur duruş sergiledik…
Böyle de kalmaya devam edeceğiz!
Tabi ki son zamanlarda artık mesleği bırakıp bırakmama konusunda kendi içimizde kavga verdiğimizi de bir yerlere kaydetmek gerek…
Mesleği en verimli zamanında bırakanları da şimdi daha iyi anlıyoruz!
Ama son birkaç ayda yaşananlara şimdiye dek hiç şahit olmadık…
Hatırlar mısınız bilmem;
Bundan yıllar önce gazete manşetleri genelde ‘Kara Çarşamba’ başlıklarıyla donanırdı…
Çünkü o gün bakanlar kurulu toplantıları yapılır ve alınan beş-on kuruşluk akaryakıt ya da elektrik zamları protesto edilirdi!
Ardından da sendikalar ve sivil toplum örgütleri sokağa dökülürdü…
İnsanlar da bir mücadele ruhu hakimdi!
Hak hukuk arama vardı…
Geldiğimiz noktada artık bu ruhtan eser kalmadı!
Burada sadece sendikalardan değil muhalefet partilerinden de bahsediyoruz…
Zamlar bitti mi tabi bitmedi!
Sadece Kara Çarşamba başlıkları kesildi çünkü artık zamların günü tarihi bile belli değil…
Tepemize bindikçe biniyorlar!
Vatandaş sadece kahve sohbetlerinde şikayetçi oluyor…
Sendikalar belli ki eski misyonlarından çok şey kaybetmişler!
Muhalefet de günü kurtarmak için dostlar alışverişte görsün diye bir iki basın bildirisiyle cılız açıklamalarla geçiştiriyorlar…
Öyle bir ölü toprağı örtülmüş ki üzerimize!
Şu anda kaderine terk edilen ama çok da bir şey yapmak istemeyen toplum haline getirilmişiz sanki…
İşte insanın içi bunun içi sızlıyor!
Hele de çaresizlik en beteri olsa gerek…
…
Bakan Pilli sağlıkta sistemsizlikten şikayet etti…
Yerden göğe kadar da haklıdır!
Ama biz bunu yeni duymadık ki…
Onlarca Sağlık Bakanını tanıdık bu ülkede, bir tanesi bile aksini söylemedi zaten!
Hatta sağlıkta sistemsizlik sistem olmuş diyenler bile oldu…
Şikayet eden gitti, yenisi gelince de sağlığa sistem filan gelmedi!
Böyle bir acayip bayrak yarışı yaşandı, yaşanmaya da devam edecek…
Makamlardaki isimler değişecek ama sağlıktaki sorunlar hiçbir zaman bitmeyecek!
Yahu arkadaş ne demekmiş, ilaç eksikliği bir ay kadar sonra tamamlanacakmış…
Bunu nasıl izah edebilirsiniz bu halka!
Bakan olmak için birbirinizin tepesine basıyorsunuz ama makamı kapınca da bir ay sonradan bahsediyorsunuz…
Sorun bellidir, Türkiye’de alınan bazı kararlar neticesinde dış ülkelere ilaç ihracatı yapılmamaktadır!
Bunu Ankara’ya anlatmak o kadar mı zordur da hala sistemsizlikten bahsedersiniz…
Öyle bir ölü toprağı var ki üzeremizde!
Artık sağlığımızı da olumsuz etkilemeye başladı…
…
Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, son elektrik zammından sonra belki de en ağır eleştirisini yaptı…
Gelin alın otellerin anahtarlarını dedi!
Tüm sektörün sesi oldu ama zamları savunan bakan ne dedi;
Bunların modasının geçtiğini söyleyerek devlet yönetmenin ciddi bir iş olduğunu ifade etti…
Tek bir Allahın kulundan yine tek bir kelime bile yok!
Arkadaş devlet yönetmek elbette ciddi iştir ama önce fahiş fiyat olmayacak deyip ardından fahiş fiyatın Allah’ını yapmak mı ciddi bir iştir şimdi…
Peki turizm gayrı ciddi bir iş midir diye de ayrıca sormak gerek!
Sektör salgında kapandı, çalışanları dağıldı, ardından savaş tamtamları ve yapılan insafsızca elektrik zammından sonra bu devlet lokomotif sektör için elini taşın altına koydu mu?
Sektör kabuğuna çekilmiş bekliyor…
Acı kaderini!
Ölü toprağı onları da etkilemiş olmalı ki, ne bir ses var ne de bir seda…
MESAJ KUTUSU
Sayın Sunat ATUN, Kıb-Tek mademki birileri tarafından resmen batırılmış bu konuda soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? Zira tüm parti liderleri kendi dönemlerinde kurumu artıda devrettiklerini söylemeye başladılar. Bu soruşturma mutlaka gerekli ve aynı zamanda iyi bir amme hizmeti yapmış olacaksınız…
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Sayın Ali Erdal HACIMULLA, uzun bir süredir Kıb-Tek’e uğramazken seçimlerden hemen sonra kuruma ziyaretleri yoğunlaştırdığınız gözlemleniyormuş. Bir ara neredeyse hayata küsmüştünüz bu ziyaretlerin bir hikmeti vardır değil mi?
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Sayın Turgay AVCI, KTÖS neredeyse YÖDAK’ı her gün yerden yere vururken kurum da şaibe altında kalıyor. Diyoruz acaba şöyle geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleseniz de ayrıntılı bir açıklama yapsanız fena mı olurdu?
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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, dün hükümet güvenoyu aldıktan sonra Başbakan Sucuoğlu ile önemli bir toplantı gerçekleştirdiğinizi duyduk. Aradaki buzlar eridi mi yoksa hala anlaşma sağlanamadı mı? Pazartesi günü son gün hadi artık fazla naza hiç gerek yok…
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Sayın Erdal ÖZCENK, G.Mağusa Belediyesi Başkan adaylığı için tepeden inme aday görüntüsü yaratılınca parti içi muhalefet ve tabi ki başka aday adayları da anında kendini göstermeye başladı. Bu konuda tepedekilerin değil de tabanın sesini dinlemek daha hayırlı olacak gibi gözüküyor…
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Sayın Turgay DENİZ, elektrik zamları fahiş boyutlara ulaşınca iş insanları bile artık isyan noktasına geldi. Ticaret Odası olarak küçük ve hafif eleştiriler yerine daha sert ve etkili girişimler başlatmanız bekleniyor. Sessiz kalmanın zamları da kabul etmek anlamında olduğunu unutmamak gerek…
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Sayın Mustafa AKTUĞ, Çamlıbel Sağlık Ocağının yeniden PCR ve antijen testlerine başladığını memnuniyetle öğrendik. Bölge insanı bu konuda teşekkür mesajları gönderiyor, mesajımızı dikkate aldığınız için teşekkür ederiz…
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Sayın Ali PİLLİ, Türkiye ve diğer dünya ülkeleri üçüncü aşıyı tartışırken biz burada beşinci aşıyı da olduk. Acaba diyoruz şu bizim bilim kuruluna bir talimat verseniz de bu konuda derin bir araştırma başlatsalar iyi olmaz mı?
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Sayın Gürcan ERDOĞAN, son günlerde yaptığınız açıklamalara bakılınca sanki de ilgili bakan ile çelişen bir tablo ortaya çıkıyor. Bu da kamuoyunda tartışma konusu oluyor. Bize göre az ama doğru açıklamayı tercih etmelisiniz…
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Sayın Yücel DOĞAN, iki ilçedeki suşi mekanlarınızla vatandaşı bu ürünlere hayli alıştırdığınız ve çok da başarılı olduğunuz konuşulmaya başlandı. Bu arada Girneliler de kıskanmaya başlamış bir üçüncü mekanı da burada açmanızı bekliyorlar. Ya da benzin paralarını verip Lefkoşa’ya gelmelerini sağlayacaksınız…
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Sayın Serkan TETİK, evdeki bahçe işlerinde eşinizi çapa yaparken gören diğer kadın komşularınız eylem başlatmaya hazırlanıyorlar. Yani bu durumu biz de size hiç yakıştıramadık, bahçe işleri sizin için de kiloları atma konusunda yararlı olacaktır…
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