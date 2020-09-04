Düşündün mü hiç, Kıbrıs’ın Türkü veya Kıbrıslı Türk veyahut ey sen Kıbrıs Türkü kavramlar arasında seni boğup kimliksizleştirmek isteyenlerin amaçlarını?

Anavatan veya atavatan tartışmaları ile seni özünden kopararak kategorilere hapsetmek isteyenlerin ne umduklarını?

Olmasaydı Türkiye, Kıbrıs Türkü ne olurdu, nerede olurdun Kıbrıs’ın Türkü sen, düşündün mü hiç?

Ve bugün daha iyi okuyor Kıbrıslı Türk özellikle 2000’li yıllardan bugüne kadar yaşananları ve yaşatılanları.

Ve Kıbrıs’ın Türkü bugün daha iyi anlıyor 2005’li yıllara inat Anavatanı Türkiye’nin önemini.

Biliyor ki Kıbrıslı Türk, olası ve sürdürülebilir yeni bir anlaşmanın en büyük teminatının Anavatan Türkiye olduğunu.

Biliyor ki Kıbrıs’ın Türkü, olmasaydı Anavatan Türkiye, bugün bir Devlet çatısı altında yeni bir ortaklığı güney komşuları ile müzakere bile edemeyeceğini.

Daha iyi anlıyor bugün, 1974 Barış Harekatı’nın doğurduğu sonuçları ve Kıbrıslı Türkler için elde ettiği hakların kıymetini.

Bugün vatan veya memleket dediği topraklar üzerinde özgürce yaşamasının tek nedeninin anavatan Türkiye olduğunun da hakkını veriyor bugün Kıbrıslı Türkler.

Olmasaydı anavatan Türkiye, bugün Doğu Akdeniz’in AB gölü olacak olmasının sonuçlarını düşünmek bile istemiyor, Kıbrıs Türkü.

Doğu Akdeniz’de bir azınlık ve belki de azınlıktan öte yaşamı üzerinde söz hakkı olmayan küçücük kimliksiz bir etnik grup statüsünde kayıp bir halk olacağının da farkında Kıbrıslı Türk, olmasaydı eğer anavatan Türkiye.

Ve Türkiye’yi, Türklerin yurdu Anadolu’yu anavatan olarak kabul etmenin eşit haklara dayanan olası bir anlaşma önünde engel değil bilakis sürdürülebilir yeni bir ortaklığın teminatı ve anahtarı olduğunu da daha iyi görüyor, Kıbrıs’ın Türkü.

Ve akıl ile vicdan tutulmalarının yaşandığı 2000’li yılların başına inat, milli kimlik ve kültürünün öneminin ve siyaseten sağladığı gücün geleceğinin de garantisi olduğunu daha iyi anlıyor bugün, Kıbrıslı Türkler.

Ve Türkiye anavatanım, sosyolojik gerçekliğim Kıbrıs’ın Türkü veya Kıbrıslı Türk veyahut Kıbrıs Türkü demenin Doğu Akdeniz’de varlığının garantisi olduğunu da daha iyi okuyor, tüm yaşananların ardından Kıbrıs Türk toplumu.

Ve güney komşusu Kıbrıslı Rumların silahlanma çılgınlığı ve çözümsüzlük çözümdür politikaları ile Kıbrıs Cumhuriyetini işgal etmelerinin nedenlerinin başında Kıbrıs Türk toplumunu eşit bir halk olarak görmediğini gün geçtikçe daha iyi anlıyor, Kıbrıslı Türkler.

Ve yine de Anadolu ve Kıbrıs Türk halkının geleceği ile haklarının garanti altına alındığı yeni bir ortaklık karşısında da durmamakla birlikte olası bir yeni ortaklığında gerçekleşmemesini dünyanın sonu olarak algılamıyor bugün Kıbrıs Türkü.

Ve Kıbrıs’ın Türkü, anavatanı olmasaydı neler olacağını ve nerede olacağını bugün düne göre daha iyi okuyor.

Ve kendisine hak ettiği bir yönetimi inşa edemeyen tüm seçilmişlere düne göre bugün daha çok kızıyor, Kıbrıslı Türk.

Anavatanı Türkiye ile Anadolu halkının her şart ve durumda yanında olduğunu gün be gün yaşayarak daha iyi anlıyor, Kıbrıslı Türk.

Ve artık, Kıbrıs Türkü bugün geçmişine daha çok bağlanarak daha güçlü bir gelecek var edeceğine daha çok inanıyor.