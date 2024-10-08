OKULDA DAYAK İDDİASI POLİS VE MÜFETTİŞLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Ergün Yahat

Gazimağusa'da Polatpaşa ilk okulunda bir öğretmenin bazı öğrencileri darp ettiği gerekçesi ile bazı ailelerin şikayet etmesi sonrasında polis ve Eğtim Bakanlığı denetim müfettişlerini harekete geçirdi.

Necdet Törer oğlunun ayağına kadın öğretmenin topuğuna basmış oğlum öğretmenine canım yanar deyince öğretmenin yansın cevabı verdiğini bazı öğrencileri saçların dan çekip boynunu çevirmiş.

Sizi balkondan aşağı atarım demiş bunun yanında bir çok öğrencilere hareketler olduğunu bu nasıl bir öğretmen polis ve Eğtim Bakanlığına şikayetleri yaptık inşallah gerekeni yapacaklar.

Burada toplanan aileler şikayetçi iddiasında bulundu dedi.

İlgili bayan öğretmen ve öğretmen arkadaşları ise bu iddianın yalan olduğunu söylediler.