Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Güney Kıbrıs’taki, 3 yaş ile asgari zorunlu okul yaşı arasındaki çocukların yüzde 86.6’sının, haftada en az 25 saat resmi çocuk bakımı veya eğitimi aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Eurostat’ın 2023 yılı verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki 3 yaş ile asgari zorunlu okul yaşı arasındaki çocukların yüzde 86.62sının haftada en az 25 saat resmi çocuk bakım veya eğitim aldığını, AB içerisindeki oranın ise yüzde 68 olduğunu yazdı.

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki çocuklara ilişkin olarak Güney Kıbrıs’taki 3 ile zorunlu okul yaşı arasındaki çocukların yüzde 32.5’inin herhangi bir resmi bakıma veya eğitime katılmadığını yazan gazete, Eurostat’ın ayrıca Güney Kıbrıs’taki yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki çocuklarla ilgili verilerin güvenilir olmadığını da ifade ettiğini belirtti.