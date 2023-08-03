Oğuz: “Geçtiğimiz yıl da bu yıl da birçok gölet ıslah edildi”

Yeşiltepe Göletleri ıslah ediliyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi iş birliğinde yapılacak ıslah çalışmasının 3 haftada tamamlanması hedefleniyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Alsancak bölgesindeki Yeşiltepe Göletlerindeki çalışmayı yerinde inceledi.

Oğuz’a inceleme sırasında Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Daire mühendisi Çiğdem Akdoğan, bölge muhtarlarından Ilgaz Muhtarı Yalçın Kaya ve Malatya-İncesu muhtarı Zehra Beydola da eşlik etti.

-Oğuz

Bakan Oğuz, geçtiğimiz yıl ve bu yıl birçok göletin ıslah edilerek bölgelere kazandırıldığını belirtti.

Oğuz, suyun dünyada gün geçtikçe daha da önem kazandığını belirterek, göletlerin yağmur sularının tutulması ve yeraltı kaynaklarını zenginleştirmedeki katkısına işaret etti.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi iş birliği ile çalışmaların hız kazandığını da vurgulayan Bakan Oğuz, amaçlarının kış gelmeden ıslah çalışmalarını tamamlamak olduğunu belirtti.

Bakanlığın açıklamasına göre, Yeşiltepe Göletlerinde 2012’den beri ıslah çalışması yapılmamıştı.