İçişleri Bakanı Oğuz gazeteci-yazar Süleyman Ergüçlü’nün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Ergüçlü’nün Kıbrıs Türk basınına damgasını vurmuş, sosyal yönü güçlü bir isim olduğunu kaydeden Oğuz’un mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk basın tarihinin önemli ve sembol isimlerinden biri olan Sayın Süleyman Ergüçlü’nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın Ergüçlü, Kıbrıs Türk basınına damgasını vurmuş, sosyal yönü güçlü bir isimdi. Kıbrıs Türk basını önemli bir değerini yitirmiştir. Ergüçlü’nün Kıbrıs Türk basınına kazandırdığı değerlere her daim sahip çıkılacak ve hiç bir zaman unutulmayacaktır. Kıbrıs Türk halkının kalbinde önemli yer etmiş Ergüçlü’ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum”.