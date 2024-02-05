İçişleri Bakanı Dursun Oğuz 6 Şubat depreminin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye'nin 11 ilinde yaşanan asrın deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçtiğini ancak yaşanan acıların katlandığını söyledi.

Oğuz, yaşanılan tarifsiz acıların taze ve can yakıcı bir şekilde tüm Kıbrıs Türk halkının içinde olduğunu kaydetti.

Dursun Oğuz, “Deprem felaketinde 50 binden fazla insanıyla birlikte Kıbrıs Türk halkı olarak Şampiyon meleklerimizi, dostlarımızı ve arkadaşlarımızı kaybettik. Acımızın hafiflemesi mümkün değil çünkü tarih boyunca ülkemizde yaşanan savaşlarda bile bu kadar çok can kaybı yaşamadık. Ülkemizin geleceğini inşa edecek, umut vaat eden çocuklarımızı, insan eliyle yapılmış binaların altında kaybettik. Binlerce can, binlerce yürek, dakikalar içinde yok oldu, hayatlar son buldu, ailelerin evlerine ateşler düştü.” dedi.

Oğuz, tüm sorumluların yargılanması için adalet mücadelesinin devam ettiğini ve suçluların ‘olası kast’ile yargılanarak hak ettikleri cezayı bulmaları için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Dursun Oğuz, “Depremde yaşamlarını yitiren tüm canlara Allah'tan rahmet diliyor, yaslı ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acımız büyük, kayıplarımızı hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız; adaletin sağlanması için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.