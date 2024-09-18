Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için yarın saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak.

İki sendikanın ortak açıklamasında, nitelikli, parasız, çağdaş, laik, bilimsel, herkese eşit eğitim hakkı tanıyan kamusal eğitim için mücadele çağrısında bulunuldu, “Ne yazık ki, okullarımız dahi açılamıyor, öğretmen atamaları yapılmıyor ve geçici öğretmen atamalarına siyaset bulaştırılıyor.” denildi.

Açıklamada, “Eğitimdeki bu sorunlar sadece öğretmenleri değil, çocuklarımızı ve dolayısıyla ülkemizin geleceğini de doğrudan etkiliyor. Bu yüzden 19 Eylül Perşembe günü saat 10:00’da Eğitim Bakanlığı önünde olacağız. Bu sadece bir öğretmen mücadelesi değil; hepimizin mücadelesi! Eğitim ve kültür üzerinde devam eden sömürgeci yaklaşımlara dur demek, siyasetin eğitime zarar vermesini engellemek ve çocuklarımıza adil bir gelecek sağlamak için birlik olma zamanı. Gelin, sesimizi daha güçlü duyuralım. Çocuklarımız için geleceğimiz için birlikte hareket edelim.” ifadelerine yer verildi.