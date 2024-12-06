Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından düzenlenen “Öğretici Usta” kursları için başvuru alınıyor.

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca düzenlenen kurslara son kayıt tarihi 31 Ocak 2025.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretici usta kursları için kayıtlar Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne yapılacak. Başvuruda ustalık belgesi, vesikalık fotoğraf, kimlik kartı ve yasada belirlenen kurs ücretinin Maliye Bakanlığı’na ödenmesiyle alınacak ödeme fişi sunulacak.

Eğitim ve işletme psikolojisi, ölçme değerlendirme, eğitim programları, meslek standartları, iletişim, çıraklık yasası gibi konularda eğitimlerin yer alacağı 60 saatlik kurs programını tamamlayan ustalar, “öğretici usta” belgesini alabilecek.

Şubat ayı itibarıyla başlaması planlanan ve haftada 2 ya da 3 gün saat 17.00’den sonra yapılması planlanan kursların zaman çizelgesi katılımcılardan oluşturulan grupların taleplerine göre düzenlenebilecek.