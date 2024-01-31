Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, “öğretici usta” kursları düzenleneceğini duyurdu.

Daireden yapılan duyuruda, kayıt süresinin 16 Şubat Cuma sona ereceği ve başvuruların Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'na yapılması gerektiği belirtildi.