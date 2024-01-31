Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, “öğretici usta” kursları düzenleneceğini duyurdu.
Daireden yapılan duyuruda, kayıt süresinin 16 Şubat Cuma sona ereceği ve başvuruların Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'na yapılması gerektiği belirtildi.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, “öğretici usta” kursları düzenleneceğini duyurdu.
Daireden yapılan duyuruda, kayıt süresinin 16 Şubat Cuma sona ereceği ve başvuruların Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'na yapılması gerektiği belirtildi.
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