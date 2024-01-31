Uluslararası ödül sahibi şef Ebru Baybara Demir, kompostlama projesi için dal kırma ve karıştırma makinesi hibe etti.

Demir ayrıca, Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) ile Gönyeli Alayköy Belediyesi (GAB) ortak projesi kapsamında verilecek ilk derse de katılacak. Demir’in makineyi GİKAD adına hibe ettiği kaydedildi.

GAB’dan verilen bilgiye göre, ilk kompost eğitimi 2 Şubat’ta Gönyeli-Alayköy Belediye binasında verilecek, ders saat 11.00’de başlayacak.

Demir, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) iş birliğiyle düzenlenecek etkinliğe de katılacak. Gönyeli SAM’da yer alacak Artisan Şifa Mutfağı ile ilgili etkinlik saat 14:m 00’te başlayacak. Etkinlikte, fermente mutfak uygulamaları ile gıdaların doğal yollarla mayalanması süreci tanıtılacak, katılımcılara sağlıklı ve probiyotik anlamda zengin besinler elde etme konusunda bilgiler verilecek.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, amaçlarının, sürdürülebilir çevre bilincini geliştirmek olduğunu belirtti ve GİKAD ve Gİ-KA KOOP Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve Ebru Baybara Demir’e teşekkür etti.