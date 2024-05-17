Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde (ODTÜ KKK) düzenlenen törende akademik başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi.

ODTÜ’den yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan törende üstün performans sergileyerek akademik başarı bursu alan, yüksek şeref ve şeref listesine giren 435 öğrenciye belgeleri verildi.

Bu öğrencilerden 33 öğrenci akademik başarı bursu almaya hak kazanırken, 197 öğrenci yüksek şeref listesinde ve 205 öğrenci şeref listesinde yer aldı.

Etkinlik, öğrencilerin ve akademik personelin katılımıyla gerçekleşti. Törenin açılış konuşmasını yapan Kampus Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet T. Zeyrek, doğru hedefler oluşturmanın başarıya giden yoldaki önemini vurgulayarak, öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bu başarılarının, yaşamlarını şekillendirirken güçlü bir temel oluşturacağına inandığını ifade etti.