Polis, araçların bakım ve servisinin zamanında yapılması konusunda vatandaşları uyardı

Polis, ocaktan bu yana 73 motorlu araçta yangın çıktığını kaydederek, araçların bakım ve servisinin zamanında yapılması konusunda vatandaşları uyardı.

Motorlu araçlardaki yangınların ana sebebinin elektrik aksamlarındaki kısa devre ve yakıt sızması olduğunu belirten polis, tedbirlerin zamanında alınmasının felaketleri önleyebileceğini hatırlattı.

Polisten yapılan açıklamada, araçta yangın çıkması durumunda yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

“Aracınızda yangın çıktığında sakinliğinizi koruyun ve hemen aracınızı park edin.

Kontağı kapatıp el frenini çekin, yangın araç içerisinde ise kapıları ve camları açmayın.

İtfaiyeyi arayın (ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı) ve itfaiye olay yerine ulaşana kadar aracınızda bulunan kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı ile müdahale ediniz.

Yangın araç içerisinde ise yangının kaynağına, yangın söndürme cihazı boşalana kadar sıkarak kapıları kapatınız.

Yangın motor kısmında ise motor kapağını tamamen açmayın, motor kapağını hafifçe aralayarak yangın söndürme cihazını boşluktan içeriye püskürtün ve motor kapağını kapatınız.”