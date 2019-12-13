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Ocak’ta Hükümet Yeniden Şekillenir

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

13 Aralık 2019, 09:00

Ocak’ta erken seçim mi olur?

Yoksa Ocak’ta hükümet mi değişir?

UBP-DP-YDP koalisyonu kurulur mu?
Bu denklemin belirleyicisi kim?
Ya da ne?
Denklemin tek belirleyicisi UBP.
Ancak UBP’nin birden çok dinamiği var.
Ve bu dinamikler içinde birden çok faktör var.
Eroğlu Dinamiği.
Muhalifler Dinamiği.
Ersin Tatar Dinamiği.

Cumhurbaşkanlığı dinamiği.
Çıkacak karar ancak mutabakat ile olur.
Erken seçimse erken seçim.
Yeni bir hükümetse yeni bir hükümet.
*****
Peki bugünün ortağı Özersay nerede durur?
Hiçbir yerde.
Çünkü Ocak sonrası hiçbir öngörüde yeri yok.
Ya hükümeti bozan kendisi olur.
Ya hükümeti bozması için zorlanır.
Ama her halükarda rolü yok.
Ocak sonrası siyasette aktör olmaz.
Cumhurbaşkanı adayı olsa da bu değişmez.
Olmasa da.
Geleceğin siyasetinde yeri yok.
Artık Özersay’a rol biçilmiyor.
Kanaat siyasi ömrünü tamamladığı.
Hem Kudret Özersay’ın.
Hem de Halkın Partisi’nin.
*****
Yeni bir hükümet kurulması ne getirir?
Ülkeye seçim tarihi verilmiş olur.
UBP varolan sorunlarını ötelemiş olur.
Ersin Tatar belki icraata yönelir.
Halk yönetimdeki YDP’yi sınamış olur.
Ataoğlu’nun DP başkanlık rotası anlaşılmış olur.
Yeni bir hükümetin kazanımı bunlar olur.
Bu arada doğru düzgün birkaç icraat olur belki.
En azından halk birkaç sorundan kurtulmuş olur.
Siyasette yaşanan belirsizlik aşılır.
Cumhurbaşkanlığı ile de taşlar yerine oturur.
Yeni bir hükümet bunu sağlar işte.

Başka da bir beklenti yok zaten.

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