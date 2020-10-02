Dr. İlker İpekdal

Seçim klasiklerindendir.
Reklam panoları, pankartlar, broşürler, promosyonlar.
Adayların sloganları, fotoğrafları, sembolleri ile süslüdürler.
Kaç kişi görür bilinmez.
Görüp de kaç kişi bakar yine bilinmez.
Kaç kişi onlardan etkilenip de oyunu verir hiç bilinmez.
Ama harcanır paralar.
‘’Ne kadar çok reklam, o kadar çok oy’’ mantığı ile.
Savrulur gider boşluğa.
Şimdi sormak lazım.
Pandemi seçimleri de etkiledi.
Çoğu çalışanlar, öğrenciler ayrıldı, gitti.
Gidenler dönmedi.
Biz bize kaldık.
Tanımıyor muyuz zaten adayları?
Bilmiyor muyuz zaten vaadlerini?
Toplantılar, organizasyonlar ertelendi, iptal edildi.
Tanımıyor muyuz zaten yüzlerini?
Bilmiyor muyuz zaten söyleyeceklerini?
O zaman bu israf da niye?
Çokların evlerine, eşyalarına hacizler gelmeye başlamışken.
Bu seçim savurganlığına dur dememek de niye?
Çıkmalı, açıklamalı hepsi.
Seçim bütçelerini.
Harcama kalemlerini.
Lideri olmaya hazırlandıkları topluma izah edebilmeli!
Ama kimse umutlanmasın.
Halkın gözü geçim derdinden başkasını görmüyor ki.
Promosyon anahtarlık, şapka, maske karın doyurmuyor ki!
Koca koca reklam panoları, evsizlere barınak olmuyor ki!
Afişlerle, broşürlerle elektrik, su faturaları ödenmiyor ki!
Son tahlilde o kadar maddi birikim, seçim uğruna yine heba edildi.
Pandemi bile durduramadı,
O paralar uçtu gitti!
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