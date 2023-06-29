LEFKOŞA:
MERVE BİLLUR ECZANESİ
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
ÖZLEM KILINÇKINI ECZANESİ
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE:
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
MAĞUSA:
CEREN ECZANESİ
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
NASİM ECZANESİ
(0392) 365 03 40
Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
(0392) 365 03 40
Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
GÜZELYURT:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE
SIDIKA UMAR ECZANESİ
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
ÜST MESARYA:
SERDARLI ECZANESİ
(0392) 376 70 06
Serdarlı, Mağusa
(0392) 376 70 06
Serdarlı, Mağusa
ALT MESARYA:
MEHMET HOCA ECZANESİ
0533) 873 30 98
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
0533) 873 30 98
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
KARPAZ:
GÜRSEL ECZANESİ
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik, İskele
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik, İskele