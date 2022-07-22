Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Gece kulüplerinde etlerini satan kadınlar konusunda bir takım çalışmalar yapıldığını memnuniyetle öğrendik…
Bu araştırmanın daha fazla derinlere ineceğini hiç zannetmiyoruz ama en azından perde gerisindeki gerçeklerin birazını bile öğrenmek başlangıç için hiç de fena değil!
Hele de işe siyasiler karışınca çok daha lezzetli hale geliyor…
Siyaset ve gece kulüpleri!
Gece kulüplerinin özellikle de seçim öncelerinde siyasilere yaptıkları sponsörlükler…
Seçim döneminde kullansınlar diye verilen son model lüks araçlar!
Bunları biz yıllan önce fotoğraflarıyla deşifre ettik ama kimsenin umurunda bile olmadı…
Olmayınca da doğal bir olaymış gibi görülmeye başlandı, kimsenin yüzü filan da kızarmadı!
Kimse hesap sormayınca kimse de hesap verme gibi bir ihtiyaç duymadı…
Böylelikle siyaset daha fazla kirlendi!
Sahi siz kasalarında kuruş olmayan siyasi partilerin, seçimlerde milyon dolarları nasıl bulduklarını zannediyordunuz ki?
Var mı bu konuda daha fazla araştıran daha fazla soruşturan ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak olan bir babayiğit…
Bu arada bir de not düşmek gerek!
Milletvekilleri asla gece kulüplerine gitmezler…
Ama seks köleleri onların ayaklarına getirilir!
Sonrası vur patlasın, çal oynasın durumları…
…
Geçmiş yıllarda gece kulübü sahibi olan rahmetli Ali Mahşeker ne demişti, hatırlamak gerek…
Onun için siyaset ve siyasetçi bir at yarışından ibaretti!
Ben hep dedi, yanlış ata oynadım…
Parayı yatırdı ama bu paranın karşılığını hiç alamadı, anlayacağınız!
Çünkü yanlış atları seçmişti…
Paralar da boşa gitmişti!
Rahmetli ölmeden önce bunları açıklarken bir Allahın kulu da sen de diyorsun diye ortaya çıkmadı…
Hiçbir soruşturma açılmadı!
Madalyonun diğer yüzü gün yüzüne çıkmadı…
Çıkmayınca da kirlilik devam etti!
Hem de eskisinden çok daha fazla…
Sadece siyaset kirlenmedi devlete olan güven de yerin altına kadar girdi!
Hala da orada…
Çünkü bu kirliliği temizlemeye kimsenin gücü yetmiyor!
Devletin ve siyasetin üstünde olan karanlık kişiler de aramızda cirit atıyor…
Biz artık bu tür pis işlere şaşırmıyoruz!
Sakın ha siz de şaşırmayın…
En azından kendimizi kandırmayalım!
…
Dünkü yazımızdan sonra özellikle sabah saatlerinde müthiş bir telefon trafiği yaşadık…
Bizi tanıyan Kıb-Tek üst düzey yönetiminde olanlar ve tabi ki eskiden görev yapanlar soru yağmuruna tuttular!
Hapis yatacak olanlar kimlermiş diye…
Oysa biz isim filan da söylememiştik!
Yarası olup da gocunanlar şu anda müthiş bir panik yaşıyorlar…
Bu konuda tek bir isim bile bilmiyoruz çünkü dosya bize değil başbakana sunuldu!
Gereğini de o yapacak zaten…
Tabi ki yapmak isterse!
Yapmak zorundadır…
Çünkü söz verdi kurumu bu günlere getirenlerden hem de kim olursa olsun hesap soracak diye!
Panik içinde olanlar onun içindir bizi arayıp da sormasın…
Ama başbakanı arayabilirler!
Listede biz de var mıyız diye…
…
Biz bu ülkede artık bir kere olsun temiz toplum ve şeffaflık adına bir adım atılsın istiyoruz…
Önceki gün bir 20 Temmuz’u daha kutladık, bayram akşamı ülkedeki evlerin en az yarısının elektrikleri kesikti!
Sokak ve anayollardaki aydınlatma direkleri ona keza…
Sanki de taş devrini yaşıyoruz toplum olarak son aylarda!
Bizler ağır faturaları ödüyoruz ama o paralar belli ki yatırıma değil birilerinin cebine gidiyormuş meğerse…
Bir zamanların kurumlarda vergi rekortmeni olan Kıb-Tek batmış ve bitmiş halde şu anda!
Bu konuda kelle gidecekse de gidecek artık…
Bu ülkeyi soyup soğana çevirenler artık kodesi boylamazsa günahı da yönetimlerin boynunadır!
Bunu bilir bunu söyleriz biz…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ünal ÜSTEL, bize gelen haberlere göre Kıb-Tek dosyasını masaya yatırdığınız ve önümüzdeki hafta içinde bazı görevden almalar yapacağınız söyleniyor. Bunu bir de yargıya ve tabi ki mali polise suç duyurusu yaparak aktarabilirseniz ülkede şenlik başlıyor demektir…
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Sayın Ersin TATAR, Kurucu Cumhurbaşkanının anıt mezarının halen tamamlanmamış olması artık Türkiye basınına da düşmeye başladı. Bu konuda sıkıntı nedir, yasal bir engel mi vardır ya da ihmalkarlık mı söz konusudur lütfen artık çıkıp ortaya mantıklı bir açıklama yapınız. Milli değerlerimize yapılan saygısızlık kesinlikle kabul edilemez!
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Sayın Suzan ÇOBANOĞLU, değerli büyüğümüz ve meslektaşımız Hüseyin ağabeyimizin zamansız vefatı hepimizi derinden üzdü. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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Sayın Hasan TOSUNOĞLU, milletvekilliğinin sadece 2 dönemle sınırlandırılması konusunda yaptığınız açıklamaya siyasilerden destek geldi mi? Biz hiç zannetmiyoruz çünkü bu ülkede siyaset halk için değil, rant için yapılmaktadır. Umarız sesinizi duyan birileri de ortaya çıkar…
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Sayın Mustafa ARABACIOĞLU, uzun bir dönem milletvekilliği ve bakanlık yapmış olan bir zat olarak 20 Temmuz törenlerine davet almamış olmanıza fena içerlediğinizi duyduk. Ne yazık ki artık protokol konusunda son yıllarda büyük yanlışlıklar yapılıyor, birçoğunun kalbi kırılıyor…
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Sayın Fezile OSUM, gece kulüpleri hakkında yapılan çalışmada vekillerin de o mekanlara gittiği bilgisi kesinlikle doğru değildir. Onlar özel katalogdan seçerler ve ayaklarına kadar getirirler. Hem tek kuruş bile ödemeden keyiflerini yapıp, hiçbir şey olmamış gibi davranırlar…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, Vakıflar İdaresine bağlı olan bakanlık binasının sözleşmesinin uzatılmaması önümüzdeki günlerde büyük sıkıntılar yaratabilir. Bir an önce halledin ki bakanlık eşyalarını bir gün sokak ortasında bulmayınız…
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Sayın Zorlu TÖRE, bu ülkenin en milliyetçi ve Denktaş hayranı olan bir makam sahibi olarak Kurucu Cumhurbaşkanımızın anıt mezarı konusunda muhakkak ki sizin de yapabileceğiniz şeyler vardır. Devletin ayıbını temizlemek için girişim başlatmanız isteniyor…
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Sayın Dursun OĞUZ, Türkiye’de yaz döneminde bütün ormanlara giriş tamamen yasaklandı. Bunu örnek alarak bizim ülkede de uygulamaya geçirmeniz doğru bir icraat olacaktır. Zira yangınlarda kurumlarda araç ciddi bir şekilde araç gerek eksikliği yaşanıyor…
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Sayın Ertuğrul TOROSLU, çok değer verdiğim bir isim olarak karavanlar konusunda yaptığınız açıklama için teşekkür ederim. İnanın ki siz onlara hem de onların paralarıyla alt yapıyı hazır edin bakın en büyük çevreci onlar olacaktır, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz…
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