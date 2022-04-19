Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Burası turizm ülkesi değil mi?
Peki Bafra’daki 5 yıldızlı otellerin gelen turistler için deniz kenarına iskele yapımı için neler çektiklerini biliyor musunuz?
Resmen işkence çektirdiler kendilerine…
Bakanlıklar arasında mekik dokudular!
Her türlü bürokrasi tuzaklarına yakalandılar…
Bu konudaki mücadeleleri yıllar sürdü!
Adı üstünde turizm bölgesi burası…
Bu bölgede binlerce turist konaklıyor!
Ama ilgili bakanlıklar ve tabi ki daireler de inim inim inletti yatırımcıyı…
Bazıları ülkeyi bile terk etmeyi düşündü!
Bu ülkeye yatırım yaptıkları için bin pişman oldular…
Ama Ercan’ın patronu için bu iskele meselesi tereyağından kıl çeker gibi oldu!
Siz şaşırdınızsa bilemeyiz…
Ama biz hiç şaşırmadık!
Çünkü kendisi bunun mesajlarını yollar öncesinden vermişti…
KKTC’deki siyasilerin hepsi de onun cebindeydi!
Kendi söylemiydi bu…
…
Bundan tam 6 yıl kadar önce Emrullah Turanlı ne demişti;
“KKTC siyaseti benim cebimdedir…”
Bakın bu konuda yine 6 yıl önce bu konuda neler yazmıştık;
“Sevgili okurlar…
KKTC ne yazık ki böyle bir ülke konumunda şu anda…
Ercan’ın patronu “KKTC siyaseti benim cebimdedir” diyor ama bu ifşaat kimsenin umurunda bile değil!
Normal ülkelerde suç duyurusu olabilecek ve soruşturulması gereken açıklamalar biz de neredeyse sıradan haberler arasına girdi…
Adam açık açık bazı siyasetçileri cebinde tuttuğunu ve onları yeri geldiği zaman beslediğini ifade ediyor ve bunu söyleyen bu ülkenin bir bakanı ama kimsenin kılı bile kıpırdamıyor!
Ben daha fazlasını söyleyeyim…
Bu adam sadece siyasetçilerin cebinde olduğunu söylemiyor, bazı dost sohbetlerinde hangi siyasetçinin ne kadar para ettiğini bile söylemekten kaçınmıyor!’
…
Sevgili okurlar…
Yanlış okumadınız!
Adam yıllan önce hangi siyasetçinin ne kadar para ettiğini bile telaffuz etmiş…
Kıbrıs Türk siyasetini aşağılamış!
Ama kimse çıkıp da sen ne diyorsun diye dişini göstermemiş…
Demek ki adam doğru söylemiş!
Böyle bir durum başka bir ülkede olsa ne olur bilir misiniz?
Ne o iş adamını ne de ilgili siyasetçileri bir daha göremezsiniz…
Ama bizde el üstünde tutuluyor, bir iskele yapımı için turizmciye işkence çektirilinken, siyasetin cebinde olduğunu söyleyen adama anında iskele izni veriliyor!
Ve yazın bir yere;
İskele bitsin hele, o iskelenin üstünde bakalım cepte olan hangi siyasilerle mangal partileri yapılacak…
İşte onun için şu iskele iznine biz hiç şaşırmadık doğrusu!
İndirim muamması!
Başbakan Sucuoğlu, dün meclis kürsüsünde bir kez daha ifade etti…
Elektrikte indirim sadece Mart ayı geçerli olacak diye!
Şimdi herkes sanıyor ki, yapılan okkalı zamlar Mart ayı için geçerli olmayacak…
Hayretler içinde kalıyoruz doğrusu!
Oysa El-Sen ile imzalanan sözleşmede 5’nci madde diyor ki;
“Bakanlar Kurulu ile Mart 2022 ayı için yapılan indirimli tarifeden oluşan zararın El-Sen’in de içinde olduğu bir komite tarafından hesaplanıp iki taksit halinde Mayıs ayı sonu ve en geç Haziran ayı sonu olmak üzere Kıb-Tek’e ödenmesi…”
Gerçekten de anlaşılır gibi değil!
İnsanların yüzüne baka baka hem de meclis kürsüsünden resmen yalan söylüyorlar…
Sucuoğlu-Atun kavgası daha da büyür!
Başbakan Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Atun arasındaki kapışma dün mecliste net bir şekilde su yüzüne çıktı…
Başbakan, ilgili bakana ulaşamadıklarını söylerken, Bakan Atun bunu canlı yayında yalanladı!
Atun daha da ileri giderek El-Sen ile imzalanan sözleşmeye onay vermediğini söyleyerek krizi daha da yükseltti…
Böyle bir kabinenin sağlıklı çalışmasını kimse beklemesin!
Daha durun hele, çok yakında UBP içinde erk kavgaları yaşanacak ve kavga da göründüğünden büyük olacak…
MESAJ KUTUSU
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