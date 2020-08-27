Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Sürekli vurguluyoruz...

Alt yapımız yok diye!

Bunu 1 Eylül’de başlayacak olan uzaktan eğitim programında da hep birlikte göreceğiz...

Aslında bunun göstermelik olduğunu da bilmeyen yok!

Önceki gün Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin tamamen teknolojiye bağlı uzaktan basın toplantısına da katıldık, ama her üç kelimeden birini anlayamadık...

Tamam biraz teknoloji özürlü olduğumuz doğrudur ama gözlerim ve kulaklarımız mükemmel işliyor!

Yine de şunu öğrenmiş olduk...

Bakanlar Kurulu Gönyeli belediye sınırları için fiber optik hat konusunda bir karar üretti, Gönyeli adına sevindik, ama gelin görün ki yine aynı bakanlar kurulu kendi aldığı kararı iptal ederek şaşkınlık yarattı!

Neymiş bu sistem ülke geneli için düşünülüyormuş...

Ölme eşeğim ölme meselesi!

Biz şunu anlar şunu biliriz...

Bu ülkede iş yapan insan istenmiyor!

Daha da ileri gidelim, hemen her şeyde rant olduğu için iş yapanların önü kesiliyor, bir kulp bulunup vatandaşın çağdaş hizmet alması engelleniyor...

Ahmet Benli kurban edilmiştir!

Aslında yapılan Benli’ye değil çağdaş bir kent olma yönünde hızla yürüyen Gönyeli’nin içinde yaşayanlara büyük haksızlık edilmiştir...

Bunun başka bir açıklaması olamaz!

Bu gibi konular artık aksine devletin tekelinden çıkarılmalı, belediyelerin yönetimine verilmelidir...

Aynen çağdaş ülkelerde olduğu gibi!

Güzelim projeye yazık oldu doğrusu...

...

Sadece devleti yönetenler ya da yönettiklerini sananlar değil artık halkın bir bölümünde de yüzsüzlük diz boyu olmuştur...

Dün gazetede manşetten bir haber yayınladık!

Devletin arazisi işgal altında diye...

Elimizde de iki belge vardı;

Birisi işgalciye gönderilen ve orada bulunan evden ve araziden çıkması için ihbar mektubu...

Diğeri de arazinin Bakanlar Kurulu kararıyla Orman Dairesi’ne verildiğini gösteren belge!

Çünkü o bölgeye kuzey doğu sahillerini güvence altına alacak yangın merkezi yapılacaktı...

Bundan daha güzel bir karar mı olabilir!

Gelin görün ki o arazi 9 yıldır işgal altındaymış...

Dün işgalci aradı telefonda epey sitem etti!

Haklarından hukukundan bahsetti...

İşgalci değil misiniz diye sorunca da ha keşke bana da sorsaydınız dedi!

Elimizde belgeler olmasa sorardık ama devletin belgesine güvenmeyeceksek neye güveneceğiz...

Dediğine göre Bakanlar Kurulu’nun kararı yasal değilmiş!

Arkadaş sen yıllarca orada işgalci konumundasın, önce bunu kabul et...

Neymiş devlet içinde oturulan eve müdahale edemezmiş!

Savunması sadece bu...

Sen kalk git devletin arazine yerleş sonra yaşam işlemler başlayınca özel hayattan filan bahset!

Yüzsüzlük ancak bu kadar olur doğrusu...

Daha da kötüsü devletin arazisini işgal edenlere bazı siyasilerin sahip çıkması!

İşgalci orada otursunmuş Orman Dairesi’ne başka bir arazi verilsinmiş...

İnsafınız kurusun sizin!

...

Eskiden olduğu gibi bu seçim sürecinde de her anket yayınlandığında bunların kimler tarafından hazırlandığı, kimlere yayınlattırıldığını bilmeyen yok...

Bu halkın artık anketlere inancı kalmamıştır!

Kim yaparsa yapsın, sonuç ne olursa olsun, hemen hepsi de düzmeceden başka bir şey değildir...

Seçimlere yönelik bir algı operasyonu!

Seçmeni kendi lehine yönlendirmek...

Uyduruk ve kıytırık anketlerle vatandaşın iradesine müdahale etmek!

Kaldırın artık şu anket furyasını...

Seçmeni kendi haline bırakın!

Zaten artık bunlara kimse inanmıyor, bari gülünç duruma düşmeyin...

Yüksek Seçim Kurumu’na burada büyük sorumluluk düşüyor!

Kim olursa olsun yapsın anketini, halkı kandıracağına anketi kendi seçim çalışmalarında kullansın...

Bu arada bazen şüpheye düşmüyor da değilim!

Biz bu ülkede yaşamıyor muyuz diye...

Bir Allahın kulu anketör kapıyı çalıp sorular yöneltse içim yanmayacak!

Gelin vaz geçin bu anket soytarılığından artık...

...

Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay basın toplantısında bir gerçeği yine yüzümüze vurdu...

Gelirlerin yüzde 85’i maaşlara gidiyormuş!

Ek mesailer dışarı...

Yıllardan beridir söylenir, sistemin yanlış olduğu ifade edilir ama nafile!

Aynı tas aynı hamam gider...

Hele de seçim önceleri devletin yükü daha da ağır hale getirilir!

Artık şikayeti bir yana bırakalım lütfen...

Oturduğunuz koltuklar şikayet makamı değil!

Aksine biz sizi oralara icraat yapasınız diye gönderiyoruz...

Salgın döneminde özel sektörün hali ortada!

Kamu çalışanına yine kol kanat gerildi ama özel sektör üvey evlat olmaya devam ediyor...

Battıkça batıyorlar!

Gün gelecek kimse devlete olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek...

Bakalım o zaman maaşları nasıl ödeyeceksiniz!

MESAJ KUTUSU

Sayın Cemil KARZAOĞLU, devletin arazisine yerleşip işgal eden vatandaşı kanatları altına alıp koruyan bakan arkadaş kim! İsmini bildiğiniz konuşuluyor, o zaman ha gayret bir cesaret gösterip açıklayın da seçim öncesi memleket şenlik alanına dönüşsün...

Bu arada biz de dairenin bahçesine yakında çadır kuracağız, siz düşünün artık...

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Sayın Mustafa AKINCI, seçim sonuçları açıklandığı saatlerde en fazla CTP adayının ikinci tura kalmasından endişe ettiğiniz konuşuluyor. Tatar’ı hafife almayın deriz zira böyle bir durumda ortaya açık kart koyanlar bu düşüncelerinde hayli ciddi görülüyor!

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Sayın Emrullah TURANLI, hastanenin arkasına yapılacak olan pandemi hastanesi işi size verilince yerli firmalar fena halde içerledi. Önümüzdeki günlerde gerginlikler ve akabinde eylemler yapılacağı söyleniyor, haberiniz olsun istedik! Bu arada yarım bıraktığınız yol yapımı çalışmalarında bir gelişme var mı?

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Sayın Mehmet Ali TALAT, kendisini Cumhurbaşkanı seçilmesi için büyük uğraş verdiğiniz parti liderinizle aranızda bazı pürüzler yaşanmaya başlamış. Yaptığınız bazı açıklamaların sizi bağladığını söyleyince fena içerlediğinizi duyduk, yani haksız da değilsiniz bu konuda...

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Sayın Bülent DİZDARLI, 45 günde pandemi hastanesi sözü yine aynı bakan tarafından verildi. Geri sayımı başlatın bakalım bu sefer hangi günde saymaktan vaz geçeceksiniz. Bu arada kapanma konusunda yanlış düşünüyorsunuz, zira bir daha kapanırsak bu kez salgından değil açlıktan hep birlikte öleceğiz!

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Sayın Kemal BAĞZIBAĞLI, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı müsteşarlık görevinde artık son saatlerini yaşayıp Azerbaycan yolculuğuna hazırlandığınız söyleniyor. Talimatlar hanım tarafından gelince aksini yapmak mümkün olmuyor değil mi? Yolunuz ve günlünüz açık olsun!

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Sayın Cenk SOYDAN, seçim öncesinde bakanlık tarafından yapılan saçma sapan tamamen siyasi olan görevlendirmeleri perde gerisinde ne kadar isyan etseniz de bunu yüksek sesle konuşamamak ne kötü değil mi? Bu arada konuşsanız kaybedecek neyiniz olacak ki!

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Sayın Mustafa ARABACIOĞLU, bir seçim öncesi daha Denktaş’a destek için sahaya inerek ne kadar vefalı olduğunuzu bir kez daha dosta düşmana gösterdiniz. Özellikle Lefkoşa ve Gönyeli’de bir çok seçmeni etkileyebileceğiniz konuşuluyor, hayırlara vesile olsun artık...

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Sayın Mehmet ÇILDIR, Gönyeli Spor Kulübü Başkanlığınız camiada gündem maddesi oldu. Başkanlığınız döneminde seyirciyi de çıldırtmak için çok özel planlarınız olduğu söyleniyor, dört gözle bekleyeceğiz...

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Sayın Erhan ARIKLI, seçim ziyaretlerinizde izdiham yaşanıp bunun medya tarafından yeteri kadar kamuoyuna yansıtılmadığından şikayet ediyorsunuz da siz bilmez misiniz ki her adayın kendine göre medyası ve mensupları var! Sosyal medyaya dayanın deriz...

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Sayın Biray DELİCEIRMAK, Beşiktaş bir sezona daha kötü bir başlangıç yapıp göz dorduramayınca yine küplere bindiğiniz söyleniyor. Bu asla bir kader olamaz gelin yeni bir tercihte bulunup renginizi değiştirin ki tünelin ucunda ışık gözüksün...

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