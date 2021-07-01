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Nisap ve Nasip

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

01 Temmuz 2021, 08:45

Nisap aslında şer-i kurallara göre, zekât, sadaka-i fıtır ve kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik ölçüsü.

Yetersayı anlamında da kullanılıyor.

İster zenginlik olsun isterse çoğunluk, bir şeye hükmedebilmek, bir şeyi başarabilmek, bir emele ulaşabilmek için bir limiti ifade ediyor nisap.

Nasip ise kısmet, talih, birinin payına düşen şey anlamında kullanılır genellikle.

Milletvekili seçilmek suretiylenasiplenenaramızdakiler, halkın sorunlarını çözmek üzere toplandıkları ortak mekan Cumhuriyet Meclisi’nde hep nisap sorunu yaşadı.

Toplanıp da halkın ortak sorunlarına eğilmek bir türlü nasip olmadı!

Azınlık hükümetinin içerisindeki çatlak sesler bilenisabın sağlanmaması için elinden geleni yaptı.

Muhalefettekiler ise nisap sağlanamamasını eleştirirken, neden sine-i millete dönmeyip de meclis koridorlarında nisap nöbeti tuttuklarını ise bir türlü açıklayamadı!

Meclisi açmak için bir araya gelemeyenler, kapatmak için de bir araya gelemedi.

Pandemiyle beli iyice bükülen halkımıza gün yüzü görmek de bir türlü nasip olmadı.

Ve döndü dolaştı, o günkü nasibine razı oldu…

Nasipli ve nisaplı milletvekillerimizin hepsi de bugün itibariyle tatile çıktı ve rahatladı!

Şimdilik…

Belki de parlamenter sistemi devam ettirecek nisap ortamı kalmadı.

Belki de parlamenter sistemi yaşatmak nasip olmayacak.

Tatilde ve tatilden sonra ne gibi gelişmeler olur bilinmez.

Ancak,

Nisabı Cumhuriyet Meclisi’nde sağlayamayanlar,

Halkın vereceği cevaptan er ya da geç nasiplerini alacaklardır…

Zira, nisap sağlanamasa da nasiptene varsa o olur…

İyi tatiller…

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