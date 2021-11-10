Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Son yazacağımızı ilk baştan yazalım…
Eğitim sektörünü tamamen ticari bir kazanç olarak gören bazı üniversite patronları, kendilerine defalarca yapılan uyarıları dikkate almayıp, okullarını Nijeryalı öğrenciler ile doldurunca felaket kapıyı çalmaya başladı!
Şunu hemen belirtelim ki bu bir ırkçılık yazısı değildir…
Buraya sırf eğitim için gelen ve çok başarılı olan Nijeryalı öğrenci tanıyoruz!
Müthiş projeleri olup TUBİTAK ile çalışanlar bile var…
Elbette onları ayakta alkışlıyor ve sonuna kadar da destekliyoruz!
Ama bir de eğitim maksatlı gelip de asıl maksatlarının sonradan çıktığı olanlar var…
Geliyorlar, okullara kayıt yaptırıyorlar, hatta yıllık ödeyenler de bir hayli fazla, sonra ortadan kayboluyorlar!
Tabi ki kayboluyor derken öğrencilik kisvesinden çıktıklarını ifade etmeye çalışıyoruz…
Öğrenci kimliğini bir yana bırakıp, birçoğunu karanlık işlerin içinde görüyoruz!
Bindikleri araçlar bile parmakla gösterilecek cinsten…
Müthiş bir lüks içinde yaşıyorlar!
Polisin haber bültenlerine baktığımız zaman da uyuşturucu işi artık tamamen onların eline geçmiş…
Uyuşturucunun yanı sıra cinayet, darp, soygun ve daha birçok suçta onlar yine listenin başında!
Bu konuyu birkaç kez gündeme getirmiştik, çünkü Nijerya’nın Ankara Büyükelçisi işini gücünü bırakıp KKTC’ye gelip hem ilgili bakanlık hem de tüm üniversiteleri uyarmıştı ama belli ki kimsenin umurunda olmamış…
Biz bu sürede ne yaptık, açgözlülükle okulları doldurduk!
Kayıt yaptıranlar bir yana, yaptırıp okula uğramayanların hemen hepsi uyuşturucu dahil türlü yasal olmayan işlerin içine girdiler…
Eğer önlem alınmazsa da girmeye devam edecekler!
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Aşağıdaki yazıyı 17 Mart 2017 tarihinde kaleme almış sizlerle paylaşmıştık
Bir kere daha hatırlatalım:
"Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi
Adam buradaki kendi insanını kötüledi bize!
İpleri sıkı tutmazsanız tepenize çıkar dedi
Dediği de çıkıyor artık!
Başta uyuşturucu konusu, lüks kara araçlarda geziyorlar
Mafyavari tavırları dikkat çekiyor!
Ve neredeyse uyuşturucu piyasası tamamen onların eline geçti
Her zaman olduğu gibi dürüst çalışan ve öğrenci olanları bir yana koyuyoruz ama diğerleri kontrol altına alınmazsa bu ülkede daha vahim olaylar yaşanacaktır!"
Nijeryalı Büyükelçi bu uyarıyı KKTC'ye yaptığı bir ziyarette yapmıştı
Görüştüğü okulların tüm rektörlerini altını çize çize anlatmıştı!
Biz de zaten rektör arkadaşlardan duyup yazmıştık
Konu büyük ihtimalle o zaman polisin de bilgisine getirmiştir elbet!
Ama belli ki yapılan uyarılar çok da etkili olmamış
G.Mağusa'da yaşanan son cinayet olayı da bunu zaten ortaya koyuyor!
Şimdi dizimizi dövüyoruz
Aslında bu diz dövmeler de göstermelik eylemler!
Herkes sorumluluğu sırtından atmaya çalışıyor, hepsi o
Bu ilk cinayet değildir!
Son da olmayacaktır
Bir kez daha vurgulayalım;
Aralarında mükemmel insanlar, geleceğin bilim adamları bile var ama
Önemli bir kısmı artık burada çeteler kurarak her türlü karanlık işin içine girmiş durumdalar!
İşin daha da kötüsü var;
Bazı Nijeryalı öğrenciler karanlık işlerine bizim gençlerimizi de çekmeye başladılar!
16 yaşında bir kız nasıl olur da böyle işlerin içine girer diye hayret ediyoruz ya
Hayret edeceğimize bunu önce kabul etmemiş gerekiyor!
Nüfusunun üçte birinin öğrenci olduğu bir ülkede elbette karanlık insanların hedef kitlesi de öğrenci kesimi olacaktır
Onun için olaya iki pencereden akmak gerek!
Çeteleşen Nijeryalı öğrencileri bu ülkeden nasıl def edeceğiz
İkincisi de diğer öğrenci ya da öğrenci olmayan gençleri bu illetten nasıl koruyacağız!
Adamların gözü dönmüş bir kere
Önlerine kim çıksa içlerine çekmeye çalışıyorlar!
Önce uyuşturucu ile tanıştırma, sonra ufaktan satışlar ve elbette ki en sonunda da kararan hayatlar
Burada tüm topluma ve en fazla da üniversitelere büyük sorumluluklar düşmektedir
Elbette üniversitelerimiz eğitim yuvalarıdır ama bunu yapanların asıl amaçları ticarettir, bu işten para kazanmaktır
Okullarına kayıt edecek öğrencileri iyi denetlemeden, kontrol etmeden, sadece para gelsin diye okula dahil ederlerse böyle olayların yaşanması zaten kaçınılmaz olacaktır!
Tabi ki devleti yönetenler
Asıl kontrol devlette olmalıdır!
Gelip okula kayıt yaptıran ama okula bundan sonra uğramayan bir öğrenci burada tatil yapmaya gelmemiştir
Bunlar sıklıkla denetlenmeli, okula devam etmeyenler ise hiç tereddüt etmeden ihraç edilmelidir!
Birileri para kazanacak diye, ülke gençliğinin geleceğini görmemezlikten gelmek bu topluma yapılan en büyük kötülüktür..
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NOT: Dün kaleme aldığımız Mustafa Gazi başlıklı yazımız için çok sayıda okur arayıp konuyla ilgili bize yeni bilgiler hatta isimler vermek istediler. Hepsini de ofisimize çay ya da kahve içmeye bekleriz.
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MESAJ KUTUSU
Sayın Ahmet SOYALAN, 8 yıl önce meydana gelen ve belirsizliği halen devam eden Mustafa Gazi dosyasını yeniden açmakta yarar görüyoruz. Bu konuda konuşmak isteyen hatta isim bile verecek olanların olduğunu duyduk, umarız unutulan bir davanın çözülmesi için tüm girişimleri başlatırsınız…
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Sayın Murat GEZİCİ, UBP kurultay sürecinde ülkeye gelip yine bir takım anketler yapmışsınız ama bu konuda karda yürüyüp iz bırakmamışsınız. Bu ülke o kadar küçük ki hiçbir şey gizli kalmıyor işte. Sırada genel seçimler çalışması olsa gerek değil mi?
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Sayın Gökhan SAVAROĞLU, YÖDAK üyeliği için hayli bastırıyorsunuz, bu konuda belli ki siyasi gücünüzü de kullanmaya çalışıyorsunuz ama yasalar sizin o makama çok da uygun olmadığınıza işaret ediyor. Umarız ileride mahcup olmazsınız!
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Sayın Süleyman ULUÇAY, bölgede yapılan bir kamuoyu yoklamasında yerel seçimlerde beklenenden daha altlarda çıktığınız konuşuluyor. Bu arada anketi yine bir muhalefet partisi yaptırdı diye duyduk, umarız bir algı oyunu yoktur.
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, G.Mağusa’da Ersan beyin açığını kapatmak için güçlü bir aday konusunda kontenjan hakkınızı kullanacağınızı duyduk. Bu konuda bir hekim arkadaşın adı da anılmaya başladı da peki ya Ersan bey aday olursa nasıl bir manevra yapacaksınız bunu da hesaba katmak gerek değil mi?
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Sayın Fikri ATAOĞLU, ülke genelinde DP’ye yeni örgüt ve binalar kazandırmanız dikkatlerden kaçmıyor. Bu arada kredi isteyen ama isteği kabul olmayan bir iş insanı bu sıralar epey huzursuz diye duyduk, hesabı kitabı çok iyi yapmanız gerekiyor…
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Sayın Fehmi GÜDALLI, habercilik bambaşka ve özveri isteyen sektör ama basın emekçilerinin angarya çalıştırılmasına da göz yummamak gerekir. Hele de sizin kurumda çalışanlar daha fazlasını hak ediyorlar, onların karşısında değil yanında olmanızı salık veririz…
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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, başhekimi olduğunuz G.Mağusa Devlet Hastanesi’ne kazandırdığınız Atatürk büstünün açılış tarihini heyecanla beklediğinizi duyduk. Büstü hele de bugüne yetiştirseydiniz zamanlama harika olacaktı. Onu unutmak ve unutturmak mümkün mü?
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Sayın Mücahit KAYA, genel seçimlerde milletvekili adaylığı için bir parti ile anlaştığınız söyleniyordu ancak teklifler diğer partilerden de gelince kafanızın bir hayli karıştığı söyleniyor. Artık bundan sonrası vicdanınıza kalmış, aktif siyasete ilk adım için ilk partinin önemi küçümsenecek kadar az değildir…
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Sayın Hasan TOSUNOĞLU, parti başkanı kontenjanından DP parti meclisi üyeliğiniz hayırlı uğurlu olsun. Seçimlere az bir süre kala tecrübe fazlasıyla önemli olunca genel başkan doğru ve yerinde bir karar vermiş olmalı…