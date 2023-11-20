Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), Kaduna eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlediği operasyonda çok sayıda çete üyesini etkisiz hale getirdi.

NAF Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun, Kaduna eyaletinin Tsauni Doka bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda çok sayıda çete üyesinin öldürüldüğünü, yaralanan çok sayıda çete üyesinin de kaçtığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.