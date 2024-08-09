Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 163'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının, başkent Abuja'nın yanı sıra 34 eyalette yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında salgın nedeniyle yaşamını yitiren sayısının 163'e ulaştığı kaydedildi.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında 2023'te 1227 vaka tespit edilmiş, 219 kişi hayatını kaybetmişti.

- Nijerya'da salgına ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.