Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde 40 kişinin difteri salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kano eyaletinde hızla yayılan difteri salgını sebebiyle çoğu çocuk olmak üzere 40 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi tedavi altına alındı.

Yetkililer, son iki haftada difteri salgınının arttığını ifade etti.

Nijerya'da 2022-2023'te 16 bin 518 difteri vakası tespit edildi ve şu ana kadar 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede artan difteri vakaları yüzünden ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.