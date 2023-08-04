Nijer'de de halk, Burkina Faso ve Mali'de olduğu gibi Fransa'yı iç işlerine karışmakla suçluyor ve tepki gösteriyor.

Nijer'de yönetimi 26 Temmuz'da kansız darbe ile ele geçiren cunta, Fransa ile son 45 yılda yapılan askeri iş birliği anlaşmalarını iptal etti.

Akşam saatlerinde (4 Ağustos) devlet televizyonunda konuşan cunta temsilcisi General Amadou Abdramane, Fransa ile 1977-2020 yılları arasında yapılan beş askeri anlaşmanın iptal edildiğini bildirdi.

Abdramane, Fransa'ya bu yönde diplomatik bir nota gönderileceğini de aktardı.

Paris'ten konuya ilişkin henüz bir yanıt ya da yorum gelmiş değil.

Benzer adımlar komşu Burkina Faso ile Mali'de de atılmış ve iş başına gelen cunta yönetimleri, eski sömürgeci ülke Fransa'ya karşı sert tutum sergilemişlerdi.

Reuters'ın haberine göre Nijer'de de halk, Burkina Faso ve Mali'de olduğu gibi Fransa'yı iç işlerine karışmakla suçluyor ve tepki gösteriyor.

Batı Afrika'nın Sahel bölgesindeki istikrarsızlığın nedeni olarak görülen el Kaide ve IŞİD bağlantılı isyancı gruplarla mücadeleye destek veren Fransa'nın, Nijer'de bin ila bin 500 arasında askeri bulunuyor.

Bölgesel ve Batılı ülkeler, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'un devrilmesinden sonra darbe liderlerine anayasal düzeni yeniden tesis etmesi için yaptırım uygulamaya başladı.

Cunta lideri ve eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani ise Fransa öncülüğündeki yaptırımlara boyun eğmeyeceği ve geri adım atmayacağı çıkışında bulundu.

Devrik Cumhurbaşkanı Bazoum, Washington Post'ta yayınlanan bir makalesinde 'rehine' olduğunu belirterek uluslararası toplumu anayasal düzeni yeniden tesis etmeye çağırdı.

Bazoum, yazısında "26 Temmuz'da ordu içindeki bir grup tarafından hükümetime karşı başlatılan bu darbenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Başarılı olması halinde ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için yıkıcı sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrasında Fransa'dan yayın yapan France 24 ve RFI radyosunun yayınları kesildi.

Fransa merkezli medyanın yayınlarının kesilmesi yakın geçmişte askeri darbelerin yaşandığı Burkina Faso ve Mali'de de gerçekleşmişti.

Keza her iki cunta yönetimi de Fransız askerlerini ülkeden kovmuştu.

Öte yandan darbe destekçileri Nijer'in başkenti Niamey'de sokaklara çıktı.

Ellerinde Rusya bayrakları bulunan eylemciler, "Kahrolsun Fransa ve Avrupa Birliği" yazılı dövizler taşıdı.