Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Dün sormuştuk, suç duyurusunu kim yapacak diye...
Nihayet YÖDAK Kurulu Hasret Balcıoğlu’nun diploma skandalı ile ilgili polise suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Prof. Dr. Turgay Avcı başkanlığında toplanan YÖDAK Kurulu diplomasız profesör ile ilgili nihayet karar üreterek konuyu polise ve diğer üst makamlara götürme kararı alarak skandala dair yargı yolunu açtı.
Ancak bir gerçek var ki geç alınan karar kamu vicdanında yara açmıştır.
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın skandal ile ilgili karar alma mekanizmalarını neden ağırdan çalıştırdığı çözülmesi gereken ayrı bir muamma.
Diğer bir muamma ise Avcı’nın görevinin emrettiği eylemleri yapmakta ağır davranmasında kimlerden destek ve güç aldığı.
Kimlerin adını kullanarak skandalın üzerinin kapatılmasını ve kendisi hakkında soruşturma yapılmasını engellemeye çabaladığı, ayrıca bu amaçla kimlerin kapısını aşındırdığı da aralanması gereken ayrı bir sır perdesi.
Elbette ortaya çıkacaktır.
Peki, şimdi ne olacak?
Adli makamlar sunulan belgelerden hareketle Hasret Balcıoğlu ile ilgili dolandırıcılık suçlaması ile dosyayı Başsavcılığa iletecektir.
Yalan beyan ile girdiği Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ekonomi doktora bölümünden aldığı diploma üniversite senatosu tarafından hemen iptal edilmeli.
DAÜ doktora diplomasına bakarak Hasret Balcıoğlu’na yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük ünvanlarını veren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörlüğü de verilen tüm akademik ünvanları geri alarak gereğini yapmalı.
Her iki üniversite de gereğini yapmalı ki bu ayıp ortadan kalksın.
…
Alınacak dersler de vardır elbet, diplomasız profesör Hasret Balcıoğlu skandalında.
Ders 1 ; Görevini kötüye kullanarak kimseye kefil olmayacaksın ve devletin en üst makamına yalan arzda bulunmayacaksın.
YÖDAK başkanı olarak Turgay Avcı diplomasız profesör Hasret Balcıoğlu’na kefil olup Devletin en üst makamında bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı yanıltmaya çalışmamalıydı.
Ders 2 ; nereden ve hangi derece ile mezun olduğuna bakmadan sadece en son alınan diploma ile yetinmeyeceksin.
DAÜ ve UKÜ Rektörlükleri herhangi bir akademik programa başvuran herkesin üniversite diplomasından başlayarak gerekli titiz araştırmayı yaparak kabul ve akademik ünvanı vermelidir.
DAÜ ve UKÜ özelinde ülkenin tüm üniversiteleri Hasret Balcıoğlu dosyasından dersler çıkarmalı.
Ders 3 ; Yasada yazan ile yetinmeyerek olması gereken tüm diplomalar ve belgelerin resmi onaylar ile istenmesinde ödün vermeyeceksin.
…
KKTC Meclisi Genel Sekreterliği sadece profesörlük atanma yazısı ile yetinmeyip YÖDAK Kurulu üyeliği için açtığı münhale başvuracak adayların tüm diplomalarını ve ilgili belgelerini onaylı şekli ile istemek zorundadır.
Hasret Balcıoğlu skandalı tüm kesimlerin çıkarması gereken dersler ile dolu.
Skandalın üzerine giderek gerçeklerin ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, diplomasız profesör skandalı ile ilgili kimin ne ihmali varsa hesabını hemen sormalı.
Hesabını sormalı ki yükseköğretim alanındaki diğer çürük elmalar temizlensin ve hiç kimse artık böylesi bir dolandırıcılığa cesaret edemesin.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hesabını hemen sormalı, çünkü KKTC’nin ambargoları aşabildiği turizm yanında temel alan olan üniversitelere büyük zarar verebilecek bir konuya dönmenin arifesinde diploma skandalı.
Büyümesine sebep olan da ne yazık ki Turgay Avcı’nın skandal karşısında takındığı tutum ve ortaya koyduğu duruş.
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın ise skandal ile ilgili resmi yazılı bir açıklama yapmaması da düşündürücü.
Skandal ile ilgili sorulardan neden kaçmakta Turgay Avcı?
Diplomasız Profesör Hasret Balcıoğlu skandalında rüzgar eken Turgay Avcı şimdi fırtına biçmeye çalışıyor.
Tüm yönleri ile araştırılmalı ve sorgulanmalı.
Artık hiçbir soru cevapsız kalmamalı.
…
Skandal ile ilgili suç duyurusunda bulunma kararının geç de olsa çıkması elbette sevindiricidir.
Ülkemizin lokomotif alanlarından olan yükseköğretim alanını temiz tutmak ve çürük elmalardan ayıklamak toplumsal vicdana karşı bir görev, ülkeye karşı tüm kesimlerin sorumluluğu.
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı kamuoyunun önüne cesaretle çıkarak tüm soruları şeffaflık içerisinde görevinin gerektirdiği ve emrettiği şekilde cevaplamalı.
Ve unutmamalı, gerçeklerin er geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.
Bugün, Hasret Balcıoğlu gerçeği ortaya çıktı, yarın neyin çıkacağını kim bilebilir?
MESAJ KUTUSU
Sayın Alsev MÜDERRİSZADE, Devlet Laboratuarı Müdürlüğünüz için artık bir sorun kalmadı ve atama işlemleriniz tamamlandı, tebrik ederiz. Bu dairede eski yönetimler zamanında çok şaibeli kararlar alındığı yönünde ciddi ihbarlar yapılıyor, konuyu görüşmek üzere en kısa zamanda kahvenizi içmeye geleceğiz…
…
Sayın Mustafa BORATAŞ, Mağusa Serbest Bölge’de uzun bir zamandır yönetim kurulu toplanmadığı için çok sayıda şirketin zor durumlarda kaldığı yönünde şikayetler yapılmaya başlandı. Burası artık hangi bakanlığa verilecekse bir an önce olsun ki yaşanan sorunlar artık bir son bulsun…
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Sayın Aykut HOCANIN, DAÜ Rektörü olarak diploması sahte çıkan sözde YÖDAK üyesinin doktorasını sizin okuldan aldığı için bunun iptali için girişimde bulunmanız isteniyor. Olay artık polise de yansıdığına göre çok da fazla gecikmemek gerek değil mi?
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Sayın Turgay AVCI, biraz geç kalsanız da sahte diploma skandalını polise ulaştırdığınızı memnuniyetle öğrendik. Bu arada bu sıralar medya mensupları ile daha iyi geçinmeniz vereceğiniz cevaplarda çok dikkatle olmakta yarar görüyoruz. Sonuçta kefillik sözü çok da önemsiz bir şey olmasa gerek değil mi?
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Sayın Erhan ARIKLI, yeni hava yolu şirketi için eğer sermaye dışarıdan gelecekse peki biz buna nasıl kendi milli havayolumuz diyeceğiz ki? Eğer ipler başkalarının elinde olacaksa, hayati kararları biz alamayacaksak, sanki de bu maya pek tutmaz gibi geliyor bize…
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Sayın Zeki ÇELER, önümüzdeki hafta içinde bağımsız olarak Girne Belediye Başkan adaylığınızı açıklayacağınız konuşulmaya başlandı. Bu konuda partinizden onay aldınız mı, parti yetkili kurulları size destek verecek mi, bunları da atlamamak gerek değil mi?..
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Sayın Hüda HÜDAVERDİ, GAÜ koordinatörlüğünüz hayırlı olsun. Patronlar yerinde ve doğru bir karar verdi zira akademik kariyeriniz üniversiteye muhakkak ki büyük başarıları da beraberinde getirecektir, yolunuz açık olsun…
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, az çalışan ya da çalışmayan öğretmenler için yaptığınız değişiklikler kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılandı. Bir de şu çalışmak istemeyenlerin yaptıkları ikinci işin peşine düşebilirseniz siyasi hayatınızın en olumlu icraatını gerçekleştirmiş olacaksınız.
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Sayın Ali Murat BAŞÇERİ, Konya’da önümüzdeki günlerde yapılacak olan İslami Dayanışma Oyunları’na Kıbrıslı Türk gençlerin de katılabilmesi için girişim başlattığınızı memnuniyetle öğrendik, umarız olumlu sonuçlanır ve bu konuda gençlere karşı mahcup olmayız…
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Sayın Halil NADİRİ, sahte diplomalı sözde YÖDAK üyesi arkadaşın profesörlük unvanını sizin okuldan aldığı söyleniyor. Okul olarak üzerinize düşeni yapacağınızdan kuşkumuz yoktur.