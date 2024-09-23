NİDAİ SALİŞ UBP KAZANDI KAYBEDEN YOKTUR TEŞEKKÜRLER

Ergün Yahat

UBP Partisi kurultayında parti meclisine aday olan ve yüksek oyla kazanan güçlü isim Nidai Şanlı kurultayda kaybeden yoktur ..

Şanlı KKTC’nin En Büyük Siyasi Partisi olan Ulusal Birlik Partisi’nin 23’üncü olağan Kurultayında Parti tarihinin en yüksek katılımıyla Değerli Partililerimiz Liderini seçmiştir. Benimde yer aldığım Parti Meclisi Adaylık yarışında Liderimizi ve beni yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen, yüreklerini ve coşkularını ortaya koyan, bizlere oy veren yada vermeyen tüm üyelerimize canı gönülden teşekkur ediyorum. Parti Meclisi Üyesi olmanın onur ve gururunu taşıyorum.

Bana göstermiş olduğunuz güvene minnettar olduğumu belirtmek isterim. Bu görevi, layık olduğu şekilde dürüstçe, sevgiyle, yılmadan yorulmadan çalışarak yerine getireceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.