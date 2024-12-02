Rum basını, New York’taki gayriresmi yemeğin ardından Kıbrıs sorunundaki hareketliliğin devamı gelmediğine ve görüntünün kısmen de olsa netleşebileceği umuduyla Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlarının bu hafta yapacağı yeni görüşmelerin beklendiğine dikkat çekerken Rum Dışişleri Bakanı’ndan ve Sözcü Vekili’nden ilgi çekici açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos “Herhangi bir yaratıcı fikri, herhangi bir çemberi kare yapma çabasına ya da herhangi başka bir geometrik türde çabaya onay vermeyeceğiz.” derken Sözcü Vekili Yannis Andoniu “Bzim istediğimiz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, bütün yasal vatandaşlarına güvenlik ve refah şartları içerisinde yaşama olanağı tanıyacak bir devlete dönüşmesidir.” ifadesini kullandı.

Haberi “Sonrası Bilinmiyor… New York’tan Beri Kıbrıs Sorununda Yeni Bir Şey Yok” başlığıyla manşete çeken Fileleftheros, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kısa süre önce Brüksel’deyken, gayriresmi beşli konferansın ocak sonunda olacağını açıkladığını, ancak ne konferans tarihi ne de DiCarlo’nun Ada’yı ziyareti konusunda yeni bir şey olmadığını yazdı.

Habere göre bütün çabalarına rağmen şu ana kadar Rum yönetimi BM’nin bundan sonraki hareketlerinin ne zaman olacağını aydınlatamadı. Habere göre Rum yönetiminin cebine koyduğu tek şey BM Genel Sekreter’inin, liderlerin Rosemary DiCarlo ile Ada’da görüşeceği ve geçiş noktalarıyla ilgili anlaşma, ardından da üç garantör gücün katılımıyla gayriresmi çok taraflı görüşme yapılacağı açıklaması/taahhüdü. Bir de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kısa süre önce Brüksel’de yaptığı, gayriresmi beşli konferansın ocak sonunda yapılacağı açıklamasını biliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Ada’da yapacağı görüşmeler konusunda şu andaki gündeminde sadece BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın 10 Aralık’ta vereceği davet bulunuyor.

Gazete Genel Sekreter’in Türk yetkililerle rutin temasları olduğunun bilindiğine ve muhtemel bir tarih ortaya atmış olabileceğine işaret eden diplomatik kaynakların, Tatar’ın Brüksel’deki açıklamayı Türkiye’den bilgi edindikten sonra yapmış olabileceğini değerlendirdiğini yazdı.

Gazeteye göre Rum tarafı 15 Ekim’deki gayriresmi yemekte konuşulanlara dayanarak BM Genel Sekreter Yardımcısı CiCarlo’nun Ada’ya ne zaman geleceğine ilişkin resmi bilgilendirme bekliyor. Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos üçlü görüşmenin beşli konferanstan önce olacağını söyledi.

Kombos Cuma gecesi TEPAK’ta (“Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi”) düzenlenen etkinlikte “Hristodulidis’in yoğun çabalarının sonuç verdiğini ancak bunun olguların mutlu sona yönleneceği ya da diyalog masasına dönüleceği anlamına gelmediğini” söyledi.

Rum tarafı olarak atalet seçenekleri olmadığını belirten Kombos “Tek seçeneğimiz Genel Sekreter’i doğru yönde, çok somut niteliği olan yönde, sadece Güvenlik Konseyi kararları yönünde yeni bir çabaya daha ikna etmek için çabalamaktır. Bu müzakere zeminidir, çözüm zeminidir. Bunun dışında herhangi bir yaratıcı fikri, herhangi bir çemberi kare yapma (Genel Sekreter Guterres’in sözü) çabasını ya da herhangi başka bir geometrik türde çabaya onay vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Bu haftanın Türkiye-Yunanistan görüşmeleri haftası olduğuna işaret eden gazete, diplomatik bilgilere dayanarak Atina’nın da çoklu görüşmeyle ilgili somut bir tarih bilmediğini, en azından Rum tarafının, Türkiye ile temaslarda Türk tarafından herhangi bir tarih verilip verilmediği sorularına bu cevabı verdiğini yazdı.

Habere göre bu sorunun cevabı, bu hafta Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak birçok görüşmede aranacak. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan dengi Yorgos Yerapetridis gerek 3-4 Aralık’ta Brüksel’de gerçekleşecek NATO Dışişleri Bakanları gerekse 4-6 Aralık’ta Malta’da gerçekleşecek AGİT toplantısına katılacak. Yunanistan beşli konferansın ocak ayında yapılacağını bilmiyorsa, beklenenin, Fidan’ın BM Genel Sekreteri’nin bundan sonraki hareketlerini bilip bilmediğini araştırmak olduğu kaydedildi..

Öte yandan Alithia Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun “Birleşmiş Milletler’den daha çok eylem bekliyoruz.” dediğini bildirdi.

Gazeteye göre katıldığı bir etkinlikte “değişmez hedeflerinin Kıbrıs sorununa uzlaşılmış çerçeve ve müzakere kazanımları zemininde, 2017’de Crans Montana’da koptuğu noktadan başlayarak, Avrupa ilke ve değerlerine saygılı sürdürülebilir ve işleyebilir bir çözüm bulmak olduğunu” öne sürdü.

“BM’den daha fazla eylem bekliyoruz.” vurgusunu yapan Andoniu “Kıbrıs sorununda var olduğu görülen hareketlilik bizim eylemlerimizden sonra oldu. Birleşmiş Milletler, Kıbrıs’ın AB’deki ortakları ve kurumları, bütün kilit aktörler bizim tarafın Kıbrıs sorununu müzakere yörüngesine sokma niyetine ve samimiyetine inanıyor.” dedi.

Andoniu “Bizim istediğimiz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bütün yasal vatandaşlarına güvenlik ve refah şartları içerisinde yaşama olanağı tanıyacak bir devlete dönüşmesidir.” ifadesini de kullandı.